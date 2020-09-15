У Сенаті США представили резолюцію про невизнання результатів виборів у Білорусі, підтримку білорусів

До Сенату США представлено двопартійну резолюцію, яка заявляє про невизнання Сенатом офіційних результатів виборів у Білорусі. Пропонована резолюція також заявляє про солідарність Сенату із народом Білорусі та визнає провідну роль жінок у мирних протестах та про-демократичному русі у країні. З текстом резолюції можна ознайомитись на сайті Сенату.

Резолюцію представила група законодавців від Республіканської та Демократичної партії США, включно із демократами Бобом Менендесом, Крісом Мерфі, Джин Шагін, республіканцями Ліндсі Гремом, Джимом Рішем, Марко Рубіо та ін.

Резолюція засуджує придушення протестів, затримання та насильство проти мирних протестувальників, закликає до звільнення усіх політичних в'язнів, включно із заарештованими до виборів 9-го серпня.

Резолюція також закликає уряд США, у координації із Європейським Союзом, накласти точкові санкції проти офіційних осіб у Білорусі, які несуть відповідальність за підрив демократичних процесів у Білорусі, участь у порушеннях прав людини пов'язаних з політичними репресіями.

США та наші партнери у Європі мають негайно діяти, щоб притягнути його та його підручних, які несуть відповідальність за злочини проти людей Білорусі

"Пан Лукашенко не має навіть крихти легітимності і має піти з посади. США та наші партнери у Європі мають негайно діяти, щоб притягнути його та його підручних, які несуть відповідальність за злочини проти людей Білорусі. Подальші затримання лише заохочують глибше укріплення режиму", - наводить слова сенатора-демократа Боба Менендеса заява на сайті Сенатського комітету із міжнародних відносин.

"Двопартійна резолюція, яку ми представляємо сьогодні це потужний символ підтримки з боку США людей Білорусі та їх права на свободу зібрань, свободу самовираження, вільні вибори, та верховенство права. Ми будемо продовжувати працювати з нашими європейськими партнерами, щоб допомогти людям Білорусі, які прагнуть кращого майбутнього” , - заявив сенатор-республіканець Джим Ріш.

У Білорусі тривають протести проти офіційних результатів виборів.

Як відомо, у понеділок у Сочі відбулася зустріч між Олександром Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним. За повідомленнями російських ЗМІ, Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит у півтора мільярда доларів.

За інформацією джерел видання Bloomberg, офіційна Москва не може сприйняти приходу опозиції до влади через вуличні протести, але буде заохочувати мирну передачу влади.

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