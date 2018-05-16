У Сенаті США погодились з розвідкою Америки: Росія втручалась у президентські вибори на боці Трампа

Сенатський комітет з питань розвідки офіційно погодився із раніше оприлюдненими висновками американських розвідувальних служб про те, що Росія втручалась у вибори президента США у 2016-му році з метою допомогти кандидату Дональду Трампу.

"Наші співробітники дійшли спільної думки, що висновки розвідки були точними і відповідають ситуації", - заявив спів-голова комітету сенатор-демократ Марк Ворнер.

Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто Путіна з метою допомогти Дональду Трампу та нашкодити Гілларі Клінтон

"Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто Путіна з метою допомогти Дональду Трампу та нашкодити Гілларі Клінтон", - продовжив Ворнер.

"Першим завданням нашого розслідування було оцінити роботу розвідки... Комітет витратив 14 місяців переглядаючи джерела, проведену роботу та аналітику, і ми не бачимо підстав ставити під сумнів висновки розвідки. Немає сумніву, що Росія доклала безпрецедентних зусиль, щоб втрутитись у вибори 2016-го року".

Спільна доповідь американських спецслужб щодо втручання Росії у вибори у США була представлена у січні 2017-го року.

У США триває розслідування спеціального прокурора Мюллера, який розслідує, чи мала місце змова між представниками штабу Трампа та урядом Росії.

Документи, оприлюднені спецслужбами США, не пропонують висновків щодо того, яку роль у перемозі Трампа відіграло сприяння з боку Росії.

Президент США відкидає будь-які закиди про координацію із урядом Росії та називає відповідні закиди та розслідування "полюванням на відьом". На думку Трампа закиди на його адресу покликані дискредитувати його перемогу на виборах та відвернути увагу від роботи його Адміністрації.

США мають краще працювати у майбутньому, якщо хочуть захистити свої вибори від втручання з-за кордону

Сенатор-демократ Марк Ворнер у заяві з приводу завершення огляду висновків американських розвідників наголосив, що США "мають краще працювати у майбутньому, якщо хочуть захистити свої вибори від втручання із-за кордону".

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