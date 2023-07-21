Сенат заблокував поправку, яка мала обмежити допомогу Україні. Обговорення оборонного бюжету США на 2024 рік триває

У четвер, 20 липня, Сенат США переважною більшістю проголосував проти спроби прив’язати військову допомогу Україні до витрат країн НАТО на оборону Альянсу. Відповідну поправку до оборонного бюджету США на 2024 рік запропонував сенатор-республіканець, Майк Лі.

Ухвалення поправки обмежило би допомогу США Україні, пояснює агентство Reuters. Документ вимагав від Міноборони США витратити лише 2% коштів, виділених Україні на 2024 фінансовий рік, допоки кожен член НАТО не зробить внесок у 2% від свого ВВП на оборону Альянсу. Пропозицію Майка Лі підтримали 13 однопартійців, натомість 71 сенатор проголосував проти.

Нагадаємо, що міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожен наступний рік. Пізніше Палата Представників та Сенат створюють власні законопроекти оборонного бюджету, які виносять на голосування допоки не погодять спільну версію.

Сенат продовжить розгяляд оборонного бюджету наступного вівторка, 25-го липня.

«Бюджет відповідає загрозам» – Кірбі

За словами представника ради з Нацбезпеки США Джона Кірбі, запропонований Пентагоном обронний бюджет має на меті протистояти усім поточним загрозам та продовжити допомогу Україні.

"Президент твердо вірить, що оборонний бюджет, який ми запропонували, відповідатиме на всі загрози. Це дасть нам можливості, ресурси, інструменти та підготовку, які знадобляться нашим військам, щоб протистояти низці міжнародних загроз», – сказав Кірбі у розмові з телеканалом Fox-News, у четвер, 20го липня.

За його словами, перше місце у списку загроз посідає напруга в Індо-Тихоокеанському регіоні, але і в Європі загрози посилилися.

«Пентагон називає Китай зростаючою загрозою. Але у нас також різко змінилася безпекова ситуація на європейському континенті через те, що Путін робить в Україні. Ми повинні переконатися, що у нас є такі виробничі потужності та ресурси, щоб продовжувати надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективі», - сказав Кірбі.

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