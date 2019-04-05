Чим запам'ятався сенатор Маккейн українцям?

Ім'ям сенатора Сполучених Штатів Джона Маккейна назвали одну з вулиць Києва. За рішенням Київської міської ради, яке підтримав 71 депутат, на вулицю Маккейна перейменували вулицю Івана Кудрі.

Постать американського сенатора, який у віці 81 рік загинув через рак мозку, стала визначною для багатьох американців, які вважають його символом честі, відваги і справжнім моральним компасом.

Маккейн рішуче підтримував українців в боротьбі за свободу. Він неодноразово відвідував Україну, в своїх промовах закликав Конгрес та адміністрацію США більш рішуче підтримувати Україну, зокрема, шляхом надання зброї для захисту від російської агресії.

Подорож сенатора до України в грудні 2013 року під час Майдану стала для українців важливим знаком підтримки США їхньої боротьби. Ця подорож глибоко вразила і самого сенатора.

"Частково саме завдяки цьому візиту українці пам'ятають, що США дуже підтримували їх прагнення до свободи на той час", - говорить дипломат США, який супроводжував Маккейна під час перебування сенатора в Києві в грудні 2013 року.

Дипломат Девід Мілі поділився спогадами про ту подорож сенатора до України в інтерв'ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Бедратенко Оксані.

"На той час я жив в Україні і відповідав за економічний напрямок в роботі Посольства США. Я супроводжував сенатора під час його перебування в Києві протягом масштабних демонстрацій на Майдані", - говорить Девід Мілі

"Одного вечора я супроводжував сенатора Маккейна на Майдан і ми пішли до будинку Профспілок на сьомий поверх. Тривала демонстрація, у якій брали участь 250 тисяч людей, наскільки я пам'ятаю. Грала рок-група "Океан Ельзи".

Девід, це один з найбільш надзвичайних моментів мого життя

Сенатор Маккейн та я стояли і дивились у вікно і в певний момент вокаліст "Океану Ельзи" звернувся до людей, щоб вони включили свої мобільні телефони і повернулись в напрямку до нас. Всі зробили це одночасно і сенатор Маккейн повернувся до мене і сказав: "Девід, це один з найбільш надзвичайних моментів мого життя" і я погоджуюсь.

Маккейн був дуже душевною людиною, згадує Мілі.

"Він справді вирізнявся. Він був дуже душевною людиною. Його дуже глибоко зворушило те, що відбувалось в Україні. Він говорив про це. Знову ж, він звертаючись до мене назвав це. Його дуже зворушило те, що він побачив і глибина відданості тих, хто брав участь в демонстрації", - згадує Мілі.

Сенатор завжди підтримував боротьбу за свободу. Досвід роботи сенатором а також минуле Маккейна зіграло свою роль в формуванні його переконань, вважає дипломат.

Він вважав, що це в інтересах США і в інтересах світової стабільності, щоб люди втілювали своє прагнення жити в демократії

"Боротьба за свободу мала глибинне значення для нього і думаю, те що відбувалось в Україні потужно резонувало для нього на особистому рівні а також на рівні стратегічному. Він вважав, що це в інтересах США і в інтересах світової стабільності, щоб люди втілювали своє прагнення жити в демократії".

Мілі, який перебував в Києві під час протестів на Майдані був глибоко вражений відданістю та самоорганізацією людей. "Це тривало декілька місяців, день за днем люди організовувались самі на мирний протест. Я ніколи не забуду цю самоорганізацію і силу духу, яку вони виявили протягом цього часу. Знаю, що часом було насильство і насильство було після цього, але людьми на той час рухало прагнення до життя у некорумпованому вільному середовищі, з можливістю розвивати зв'язки з Європейським Союзом. Цього я ніколи не забуду", - говорить Мілі.

Дивіться також: Яким має бути зміст дебатів і чи вони потрібні? Думки киян. Відео