Сенатор США розповіла як подорож до українського колгоспу змінила її життя

Не всі знають, що сенатор США Джоні Ернст, яка їздить на мотоциклі Harley, є бойовим ветераном а також першою жінкою-сенатором штату Айова, провела час в колгоспі в Україні.

Про це пише американське видання Independent Women’s Forum.

«Ні, майбутній сенатор не змовлялась з іноземною державою. Ернст брала участь в програмі сільськогосподарських обмінів Інституту миру штату Айова. Її обрали для подорожі до України, яка тоді ще входила до складу Радянського Союзу», - повідомляє журналіст.

Вони прагнуть свободи і вони дуже сильно хотіли знати про те як це бути американцем, мати права та можливості, які ми маємо

Хоча Ернст виросла на фермі в Айові, допомагаючи сім’ї справлятись з роботою, включаючи і, наприклад, допомогу в каструванні свиней, вона побачила, що умови життя в українському селі відрізнялись від більш заможних США. Вона також познайомилась з людьми, які прагнули тих свобод, що їх американці часто сприймають як належне.

Спілкуючись з людьми, яких вона зустріла в Україні, Ернст побачила, що «вони прагнуть свободи і вони дуже сильно хотіли знати про те як це бути американцем, мати права та можливості, які ми маємо».

Час, який Ернст провела в колгоспі, змінив її життя, йдеться в статті.

Батько Ернст Ричард Кулвер та багато інших членів родини служили в збройних силах США. Ернст також розмірковувала про цей шлях. Однак, коли вона побачила життя у колгоспі, вона зробила остаточний вибір. «Я подумала, що будучи у війську, я відіграю свою роль в тому, щоб ця республіка жила і розвивалась», - згадує сенатор.

Зробивши карколомну кар’єру в політиці, Ернст ніколи не забуває, що виросла в аграрній Айові. «Коли люди мене питають як мені подобається Вашингтон, - говорить сенатор. – я кажу, що він мені так подобається, що я повертаюсь до Айови на кожні вихідні».

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