"Росіяни затягли заяложену пісню". Сенаторів США розкритикували за "примирливий тон" на переговорах у Москві - WP

Законодавці від Республіканської партії, які відвідали Росію цього тижня, після повернення отримали холодний прийом від Демократів та аналітиків, які спеціалізуються на питаннях Росії, зокрема, через те, що провели День Незалежності США, що відзначається 4 липня, в країні, яка втручалась до президентських виборів в США, пише The Washington Post.

"Не віриться, що Республіканська партія, яка колись потужно протистояла Радянському Союзові і лише десять років тому прагнула демократизувати Близький Схід, зараз настільки необдумано здає позиції перед Путіним і кремлівською клептократією – лише через два роки після того, як Росія втрутилась до виборів США", - заявив у Twitter Клінт Воттс, аналітик Foreign Policy Research Institute, який неодноразово свідчив перед Конгресом про російські операції впливу.

Нагадаємо, що до групи американських законодавців, які представляють Республіканську партію на переговорах високого рівня між США та Росією увійшли сенатори Ричард Шелбі, Стів Дейнс, Джон Тун, Джон Кеннеді, Джеррі Морґан, Джон Говен та конгресвумен Кей Ґрейнджер.

Зустріч на яку найбільше сподівалась делегація – з Путіним - так і не відбулась.

"Росіяни затягнули заяложену пісню – огидну, як звук шкрябання нігтів по дошці", - написав сенатор-демократ Ричард Блументаль у Twitter. "Вони є ворогами та супротивниками, які нас атакують", - додав він, коментуючи візит республіканців.

Члени делегації планували озвучити свою жорстку позицію російським посадовцям, але обрали примирливий тон під час візиту, зазначає WP.

"Ми усвідомлюємо, що у наших країн напружені відносини, але вони можуть покращитись, оскільки США та Росія мають спільні інтереси у світі, над якими ми можемо разом працювати" - сказав Шелбі на зустрічі з Лавровим.

"Ми можемо бути суперниками, ми і є суперниками, але не обов’язково бути супротивниками" - додав американський сенатор.

Не втручайтесь до виборів США, поважайте суверенітет України, працюйте над встановленням миру в Сирії і дотримуйтесь зобов’язань в рамках ядерних угод

Виступаючи в Fox News після приїзду з Москва, сенатор Дейнс назвав подорож "продуктивною".

"Ми надіслали потужний та прямий сигнал урядові Росії", - наголосив законодавець зазначивши серед чотири основні положення: Не втручайтесь до виборів США, поважайте суверенітет України, працюйте над встановленням миру в Сирії і дотримуйтесь зобов’язань в рамках ядерних угод.

Як видається, ці послання не були добре сприйняті, наголошує видання. "Ми почули те, що і раніше і, гадаю, наші гості чітко і ясно почули відповідь, яку вони вже знають – ми не втручаємось до американських виборів", - заявив Сергій Кисляк, колишній посол Росії до США, а тепер член парламенту Росії.

Посол США до Росії Джон Гантсман виступив на захист візиту: "Було наголошено на втручаннях до виборів, таким чином, як цього не робилось раніше, - наголосив Гантсман. – Фактично, у нас не було подібних обговорень за столом про такі речі, як втручання до виборів, або зловмисну діяльність – це справді потрібно робити. Неможливо вирішити проблему, якщо про неї не говорити", - додав він.

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