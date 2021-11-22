Безпекову ситуацію в Україні обговорили сенатори США на зустрічі з українськими урядовцями в Канаді

Шестеро амерканських сенаторів, троє від Демократичної партії і троє - від Республіканської, взяли участь у міжнародному безпековому форумі, що відбувся цими вихідними у місті Галіфакс, Канада.

"Дестабілізуючу тактику Росії в Східній Європі", обговорила делегація сенаторів на зустрічі із лідерами Латвії, Білорусі та України на форумі, зазначає сенаторка від Демократичної партії, співголова делегації, Джин Шагін.

"Ми з гордістю підтвердили двопартійну підтримку наших демократичних партнерів на тлі зростання путінської агресії", - додалв вона.

"Україна - суверенна країна і потужний союзник Америки. Було честю зустріти українську делегацію на форумі в Галіфаксі", - твітує Джоні Ернст, сенаторка від Республіканської партії.

Вона додала: "Ми повинні підтримувати народ України в протистоянні зростанню російської агресії".

Під час зустрічі, йдеться в повідомленні РНБО України, сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні та світі, особливу увагу приділивши питанню накопичення військ РФ на українському кордоні.

Секретар РНБО України заявив, що "стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів", йдеться в повідомленні.

На Форумі сенатори підкреслили важливість міжнародної співпраці в сфері безпеки. У спільній заяві за результатами форуму, сенатор-республіканець Джим Ріш відзначив: "Коли діячі, подібні до Китаю та Росії все більше загрожують цінностям та інтересам США і союзників, все більш важливо працювати разом, щоб знайти логічні рішення, які можуть бути втілені зараз і протягом наступних десяти років".

Делегацію Сенату на форумі очолили сенатор-республіканець, член Комітету закордонних справ Сенату Джим Ріш та сенаторка від Демократичної партії, член Комітетів збройних сил та закордонних справ Сенату Джин Шагін. Також до делегації також увійшли сенаториТім Кейн, Кріс Кунс, Роджер Вікерс та Джоні Ернст.

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