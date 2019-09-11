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Конгрес поновить допомогу Україні, якщо Трамп її скасує, переконані сенатори США

Сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі біля Посольства США у Косово, 4 вересня 2019 року

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Сенатори від Республіканської та Демократичної партій Рон Джонсон та Кріс Мерфі заявили у вівторок, що вони очікують, що Конгрес своїм рішенням поновить надання 250 мільйонів доларів оборонної допомоги Україні в тому випадку, якщо президент США Дональд Трамп заблокує надання такої допомоги, пише Reuters.

"Якщо він вирішить не витрачати ці гроші, я практично впевнений, що Конгрес, на двопартійній основі, знову їх виділить", - наголосив сенатор-республіканець Рон Джонсон під час спільної прес-конференції з сенатором-демократом Крісом Мерфі, проведеній за результатами візиту законодавців до України, Косово та Сербії.

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Джонсон заявив, що перед поїздкою говорив з президентом Трампом про допомогу Україні і той поділився своїми міркуваннями про те, що європейські країни мають надавати більше допомоги Україні.

"Незважаючи на те, що робить президент, Конгрес Сполучених Штатів з вами і ми підтримуємо хоробрість народу України", - додав сенатор Джонсон.

Мерфі заявляв, що під час зустрічей українські посадовці піднімали питання можливих затримок надання допомоги.

Американські законодавці також хотіли відвідати Росію, але Росія не дозволила їм в'їзд.

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Раніше в Конгресі заявляли про те, що виділення оборонної допомоги США Україні затримується, незважаючи на рішення законодавців про надання такої допомоги.

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Вільям Тейлор про Нормандський формат, затримку військової допомоги та зустріч Трампа/Зеленського. Інтерв'ю
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Вільям Тейлор про Нормандський формат, затримку військової допомоги та зустріч Трампа/Зеленського. Інтерв'ю

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