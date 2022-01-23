Сенатори та конгресмени США від різних партій діляться пропозиціями - як зупинити Росію і допомогти Україні  

Обмежити можливості російських олігархів і поповнити військові запаси української армії рекомендує Білому дому конгресвумен-демократка Елісса Слоткін від штату Мічиган.

“Ми маємо підтримати боротьбу українського народу проти російського війська і дати їм можливість виставити військову ціну, одночасно запевнивши, що ми зможемо поповнити запаси українців у разі конфлікту”, - заявила конгресвумен на своїй Твітер-сторінці.

“Російські олігархи, які підтримують Путіна, не повинні мати можливості їздити за покупками на вихідні в Монако та в Париж, і адміністрація президента США повинна піти далі й дати сигнал нашої готовності виставити ціну, яка вдарить в саме серце, щоб відвернути вторгнення”, - написала у Твітер Елісса Слоткін, яка раніше працювала у Пентагоні та в ЦРУ.

Вона додала: “Я не маю нічого проти російського народу, але якщо їхній лідер збирається вдатись до неспровокованої агресії і вторгнутися на територію сусіда, вони також мають відчути себе у важкому положенні”.

“Я отримала брифінг від Міністерства оборони США щодо ситуації в Україні, і не вдаючись у конфіденційні деталі, я просто скажу: це було тривожко”, - зазначила конгресвумен від Демократичної партії.

Елісса Слоткін наголосила, як важливо для Вашингтона показати силу у стримуванні Росії: “Світ дивиться на реакцію США. Якщо Росія зможе окупувати, без надзвичайних втрат, про що це говорить у довготерміновій перспективі Китаю чи будь-якому іншому агресору, який захоче випробувати темперамент Вашингтона?”

Надати Україні оборонну допомогу

Надати Україні оборонну допомогу закликає сенатор від Республіканської партії Роб Портман, який нещодавно відвідував Київ у складі двопартійної делегації американських законодавців.

“Криза в Україні продовжує наростати. Прийшов час для США та наших союзників об'єднатися в один голос і надати Україні допомогу, якої вона потребує, щоб себе захистити”, - пише у Твітері законодавець від штату Огайо.

Сенатор-республіканець від штату Арканзас Том Коттон також вважає за необхідне надати Україну оборонну допомогу: “Володимир Путін спроможний до вторгнення в Україну у будь-який момент. Ми повинні бути дуже чіткими про наслідки таких дій і продовжувати робити все, щоб Україна мала засоби, необхідні для свого захисту”.

Не зволікати із санкціями

Сенаторка-республіканка Джоні Ернст в неділю в інтерв'ю каналу CNN говорила про необхідність запровадження санкцій вже зараз, коли зростає напруга на українсько-російському кордоні.

“Ми маємо рухатись вперед і запровадити санкції щодо Росії вже зараз. Ми маємо їм показати, що ми серйозно до цього ставимось і в разі вторгнення ми будемо з Україною. Якщо вторгнення відбудеться, життя вже будуть втрачені, цього вже не можна буде повернути. Тому ті санкції мають бути запроваджені зараз”, - зазначила сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст.

Вона також додала про необхідність забезпечити Україну оборонним та летальним озброєнням.

Сенаторка-республіканка Марша Блекборн від штату Теннессі критикує Білий дім за те, що досі не відправили в Україну американського посла.

“Росія і Україна - на порозі війни, і Джо Байден не може навіть вирішити, хто має бути нашим послом у Києві”, - пише сенаторка.

Деякі законодавці - проти втручання у війну в Україні

А от два конгресмени від Республіканської партії Ентоні Сабатіні та Томас Мессі вважають, що США не повинні бути причетними до потенційної війни в Україні.

“Участі США в Україні не повинно бути”, - написав у Твітері конгресмен-республіканець від Флориди Ентоні Сабатіні. Далі він додав: “Зовнішня політика “Америки понад усе” означає “ні” - американському втручанню в Україні”

“США не повинні втручатися в будь-яку майбутню війну в Україні”, - одноголосно з колегою твітує конгресмен-республіканець від Кентукі Томас Мессі. В іншому твіті він пише: "Надто багато в американському уряді турбуються про український кордон, більше, ніж про кордон США".

Заклик до Німеччини надати Україні військову допомогу

До дискусії на цю тему долучився дипломат, колишній посол США в Росії Майкл Макфол. “

“Поясніть, будь ласка, наскільки етично відмовитись надавати Україні військову допомогу прямо зараз? Чесно кажучи, я не розумію моральної позиції деяких наших союзників і незалежних аналітиків”, - пише у Твітері Майкл Макфол.

"З 1945 року до сьогодні американські солдати базуються в Німеччині, щоб стримувати радянську загрозу. Я не пам'ятаю, щоб німецькі лідери називали це базування "надто провокативним" для Москви. Але я не експерт в німецькій історії. Можливо, я помиляюсь", - додав дипломат.

За даними США, наразі на українсько-російському кордоні перебуває 127 тисяч російських військ.