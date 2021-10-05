Сенатори закликали вислати 300 російських дипломатів у відповідь на скорочення штату посольства США в Москві

Сенатори-республіканці Марко Рубіо і Джим Ріш і сенатори-демократи Марк Уорнер і Боб Менендес спрямували лист президенту Джо Байдену, закликавши його вжити негайних заходів для збільшення штату американського посольства в Москві, а якщо російський уряд не піде назустріч, то вислати 300 російських дипломатів.

"Така непропорційність дипломатичного представництва є неприпустимою, - пишуть сенатори. - Отже, Росія повинна видати досить віз, щоб наблизитися до паритету між кількістю американських дипломатів, які працюють в Росії, і кількістю російських дипломатів, які працюють в Сполучених Штатах. Якщо такі дії не будуть зроблені, ми закликаємо вас почати висилку російських дипломатів, щоб привести дипломатичну присутність США до паритету. Ми вважаємо, що такий крок був би розумним і відповідним".

Сенатори нагадали, що 1 серпня 2021 року Росія ввела заборону на роботу російських громадян в американському посольстві, що поставило під загрозу діяльність посольства США в Москві і здатність Держдепартаменту задовольняти консульські потреби американців в Росії.

"Ми просимо вашу команду з національної безпеки вдатись до негайних конкретних кроків щодо забезпечення посольства США в Москві кадрами і підтримкою, яких воно потребує, і прийняти відповідальні, співмірні і негайні заходи у відповідь на провокації, вжиті урядом Росії", - резюмували законодавці.

Як "Голос Америки" розповідав раніше, у квітні відбувся черговий раунд дипломатичного протистояння, внаслідок якого США й Росія відкликали своїх послів і зменшили дипломатичний персонал. Також посольство США в Москві припинило видавати неімміграційні візи для подорожей, крім дипломатичних, а також обмежило деякі консульські послуги..

На червневій зустрічі президентів Байдена і Путіна двостороннє посилення дипломатичного представництва не відбулось.

У матеріалі використані джерела російської служби "Голосу Америки".

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