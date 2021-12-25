Американські законодавці радять Байдену, як стримати Росію від подальшої агресії в Україні

Стратегія США зі стримування Росії має включати, як дипломатію, так і економічні та військові заходи. Про це пишуть сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін та сенатор-республіканець Роб Портман в спільній статті для The Washington Post. В статті під назвою "Україна стала на бік Заходу в 2014 році, тепер ми повинні стати на бік України" сенатори надали чотири поради президенту США Джо Байдену.

- США мають збільшити поставки зброї до України і надати протиповітряні, протитанкові і протикорабельні системи та засоби ведення електронної війни, вважають сенатори. Вони вказують, що більш ніж 2,5 млрд дол оборонної допомоги, яку США надали Україні з 2017 року, було спрямовано на захист у конфлікті на Донбасі, а не на захист від масштабного російського вотргнення.

- Сенатори радять Байдену не закликати українського президента Володимира Зеленського до поступок поза Мінським процесом. Байден має вимагати від Росії відвести війська від кордону перед подальшими переговорами, вважають законодавці.

- Співпрацювати з новим німецьким урядом, щоб недопустити введення в дію "Північнго потоку-2".

- США мають розбудовувати міжнародну коаліцію з партнерами, які чітко розуміють загрози теперішньої ситуації, йдеться в статті.

Свої поради Байдену щодо стримування Путіна від подальшої агресії в Україні опублікував і сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Він радить Байдену не йти на поступки і чітко заявити Путіну, що подальша агресія в Україні призведе до численних російських жертв. Також Вікер вважає, що США мають надати Україні протиповітряну зброю і продовжити надавати протитанкову зброю, а НАТО, на думку Вікера, може надіслати до України більше військових. Вікер також вважає необхідними санкції проти російських посадовців, пов'язаних з "Північним потоком-2" а також проти наближених до Путіна.

Окремо, Група підтримки України в американському Конгресі закликала адміністрацію Байдена "негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на "Північний потік-2".

Заява прозвучала після того, як очільники Групи, конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі та конгресмени-республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс а також низка сенаторів США, у віртуальому режимі поспілкувалась з Зеленським.

“У час, коли Кремль розглядає можливість ще однієї нелегальної атаки на свого сусіда, США мають вдаватись до усіх належних заходів для недопущення таких дій. Росія вже вторглась до України у 2014-му, спричинивши смерті 14 000 невинних. США повинні негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на "Північний потік-2". Загроза війни, яка нікуди не зникає, вимагає дій США щодо захисту трансатлантичної безпеки”, - йдеться у заяві, оприлюдненій в п'ятницю.

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