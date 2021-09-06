Сенатори США у Києві: "Америка має робити для України більше"

Домогтися підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і США. Таку мету озвучив, перебуваючи у Києві, глава делегації Конгресу США Ліндсі Ґрем.

Моя мета - досягти угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами



"Моя мета - досягти угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами уже в найближчі роки. Це докорінно змінить наші стосунки. Це стане сигналом для всього світу, що Україна є відкритою для бізнесу", - сказав Ліндсі Ґрем під час спілкування з журналістами під стінами президентського офісу.

Окрім додаткової економічної допомоги, представники Конгресу США пообіцяли також додаткову оборонну допомогу Україні.

"Ми погоджуємося з тими, хто каже: Америка має робити для України більше. І ми будемо робити більше", - запевнив сенатор Ґрем.

Ми будемо докладати зусиль, щоб Україна отримала засоби протиповітряної оборони

Як він заявив, "Ми будемо докладати зусиль, щоб Україна отримала засоби протиповітряної оборони, яких вам бракує зараз. Ми допоможемо модернізувати ваш Військово-морський флот. Ми надамо більше "джавелінів" для України. Ми збільшимо ціну, яку Росія буде платити за свою агресію".

Представники Конгресу США наголосили: попри розбіжності між демократами і республіканцями, обидві партії єдині у питанні підтримки України.

При цьому вони нагадали: для отримання більшої економічної та оборонної допомоги, Україна має здолати корупцію.

До складу делегації Республіканської партії Конгресу, що перебуває в Україні, окрім сенатора Ліндсі Ґрема, увійшли також сенатори Джон Баррассо, Бен Сасс, Томмі Тубервіль і конгресмен Вільям Тіммонс.

У Києві законодавці зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном.

Як повідомляє прес-служба президента України, під час зустрічі Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки Конгресом США реалізації домовленостей, досягнутих під час його недавнього візиту до Сполучених Штатів.

Як мовиться у повідомленні, президент подякував членам делегації за незмінну двопартійну та двопалатну підтримку України в Конгресі США, а також зусиль у протидії агресії РФ.

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