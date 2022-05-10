Сенатори США закликають визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відео

Два американські сенатори - республіканець Ліндсі Грем і демократ Ричард Блументаль - представили нову резолюцію, яка закликає адміністрацію президента Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Сенатори пропонують включити резолюцію як положення нового пакету допомоги Україні на майже 40 мільярдів доларів. У разі офіційного запиту від законодавців, рішення про визначення тієї чи іншої країни спонсором тероризму має ухвалити державний департамент США. Сенатори кажуть: доказів достатньо.