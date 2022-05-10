Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
США

Сенатори США закликають визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відео

  • Голос Америки
Сенатори США закликають визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відео
Embed
Сенатори США закликають визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:57 0:00
Direct link

Два американські сенатори - республіканець Ліндсі Грем і демократ Ричард Блументаль - представили нову резолюцію, яка закликає адміністрацію президента Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Сенатори пропонують включити резолюцію як положення нового пакету допомоги Україні на майже 40 мільярдів доларів. У разі офіційного запиту від законодавців, рішення про визначення тієї чи іншої країни спонсором тероризму має ухвалити державний департамент США. Сенатори кажуть: доказів достатньо.

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG