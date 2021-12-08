"Ми рішуче відкидаємо позицію Путіна про червоні лінії для України", - заява сенаторів США

"Володимир Путін надсилає всі сигнали, що він планує вторнення до України", - йдеться в заяві співголів Спостережної групи НАТО в Сенаті США, сенатора від Республіканської партії Тома Тілліса та сенаторки від Демократів Джин Шагін.

Сенатори засудили "будь-яку загрозу з боку Росії для суверенітету України".

"Ми рішуче відкидаємо позицію Путіна щодо червоних ліній, які заперечують прагнення України до членства в НАТО і застосовують примус у внутрішніх справах... Майбутнє України має вирішувати народ України, а не Путін", - мовиться в заяві, виданій після брифінгу, проведеному для сенаторів у закритому режимі.

"Не сумнівайтеся, будь-який напад на європейського партнера зіткнеться із рішучою відповіддю проти Путіна та його режиму, включаючи жорсткі економічні санкції", - заявили сенатори.

Як повідомляв Голос Америки, Палата представників Конгресу США у вівторок затвердила проект оборонного бюджету США, який, серед іншого передбачає надання 300 млн дол оборонної допомоги Україні. До проекту, однак, не увійшло положення щодо обов'язкових санкцій проти оператора "Північного потоку-2", яке обговорювали законодавці.

Також, під час відеоперемовин з Путіним у вівторок, президента США Джо Байден не робив жодних поступок щодо питання відносин України та НАТО. Про це за результатами зустрічі повідомив радник США з нацбезпеки Джейк Салліван. За словами Саллівана, Байден вказав Путіну на те, що існує шлях деескалації та дипломатії.

"США та наші європейські союзники можуть взяти участь у дискусії, яка торкається ширших стратегічних питань, включно із нашими стратегічними занепокоєннями щодо Росії та стратегічними занепокоєннями Росії. Ми могли робити це на піку Холодної війни та розробили механізми, які допомагали зменшити нестабільність та збільшити прозорість. Ми робили це у добу після Холодної війни через Раду НАТО-Росія, ОБСЄ та інші механізми. Немає причин, з яких ми не могли би робити це надалі, за умови, що ми діємо у контексті деескалації, а не ескалації", - наголосив Салліван.

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