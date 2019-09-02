Сенатор США: нас не пустили до Росії, але ми їдемо до України

Сенатор Кріс Мерфі відвідає Україну вже цього тижня, щоб продемонструвати підтримку США новому українському урядові.

"Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон та я відвідають Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському урядові і продовження діалогу між Бєлградом та Пристиною, - написав Мерфі у Twitter.

Мерфі додав, що тепер він перебуває в Берліні.

Як повідомляв "Голос Америки", сенатор США Рон Джонсон заявляв, що не зміг отримати візу для здійснення візиту до Росії наприкінці серпня у складі делегації американських законодавців.

"Я планував відвідати Росію в складі двопартійної делегації, але мені відмовили у візі", - йдеться в заяві сенатора, який є головою підкомітету з Європи та регіональної співпраці Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Джонсон назвав відмову йому у візі "дріб'язковою атакою" та "дипломатичною грою російських посадовців" у відповідь на щирі намагання американської сторони встановити прямий діалог.

В своїй заяві сенатор назвав шлях обраний Путіним для Росії "трагедією історичних масштабів" і висловив сподівання на те, що в Росії постане "нове покоління лідерів".

"Замість того, щоб провести вільні та справедливі вибори, поважати верховенство права та інтегрувати російську економіку до демократій Заходу, Путін провів вторгнення до Грузії, намагався незаконно анексувати Крим, проводив війну на сході України, де тисячі полеглих, підтримав варварський режим в Сирії, який застосовував хімічну зброю проти власного народу протягом війни, що спричинила сотні тисяч смертей", – йдеться у заяві Джонсона.

"З часом постане нове покоління лідерів в Росії. У співпраці з послом Гантсманом, я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентарями зможе створити умови для кращих майбутніх відносин між нашими країнами. На жаль, російські посадовці продовжують грати у дипломатичні ігри у відповідь на щирі намагання і відмовили мені у візі до Росії. Незважаючи на цю дріб'язкову атаку, я продовжу підтримувати потужні та рішучі кроки у відповідь на російську агресію – та, за можливості, відвертий діалог", - наголосив сенатор.

Рон Джонсон є співголовою Української групи підтримки в Конгресі. Він відвідував Україну і добре обізнаний з українськими реаліями. Наприкінці серпня сенатор дав інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", в якому закликав Путіна "забрати псів війни з України" а також привітав Україну з Днем Незалежності.

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