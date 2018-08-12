В Україні прокоментували заяви про нібито вивезення Сенцова з колонії в Росії

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова і перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко прокоментували попередні повідомлення про те, нібито українця Олега Сенцова, який уже 91-й день голодує в російському ув’язненні, вивезли з його колонії.

На думку Денісової, поширювати неправдиву інформацію щодо Олега Сенцова можуть безпосередньо працівники російської виправної колонії в Лабитнангі на півночі Росії, де ув’язнений український режисер.

«Сподіваємося кожного разу, що буде підтверджена інформація (про звільнення Олега Сенцова – ред.), але в Лабитнангі так шуткують із журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт із працівниками в колонії», – сказала Денісова в інтерв’ю «Громадському» телебаченню.

Геращенко, зі свого боку, заявила з цього приводу на адресу Росії: «Пам’ятаймо, що ми маємо справу з імперією брехні, фейків, пранкерів, роками напрацьованої ФСБшної практики вкидування неправдивої інформації, для розповсюдження якої нерідко «в темну» використовують світлих і порядних людей, аби і їх дискредитувати, і посіяти суцільну недовіру й опоганити найсвятіші теми».

«72 дзвінки і 130 смс з 1-ї до 4-ї ночі. Без коментарів. Розумію, що всі прагнуть добрих новин і всі сподіваються на диво. Але все ж такі делікатні теми потребують публічного мовчання до факту підтвердження з офіційних джерел. Я це повторювала тисячі разів, що тема заручників і політв’язнів не допускає неперевіреної інформації, це надто дорого обходиться… Боремося далі, друзі. Разом. Але давайте без паніки і без неперевіреної інформації», – написала вона у фейсбуці.

Раніше, в ніч на 12 серпня, російська журналістка Вікторія Івлєва написала у фейсбуці, ніби Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися». Відтак в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що ця інформація не відповідає дійсності.

Кримчанин Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в окупованому Криму. Він провину не визнає. Правозахисники визнали його політичним в’язнем. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів у Росії й у Криму.

Станом на 12 серпня Сенцов голодує вже 91-й день. Попередніми днями з’являлися повідомлення, що стан його здоров’я помітно погіршився; російські тюремники заперечують це.

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