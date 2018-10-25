Вартість Сенцова при можливому обміні полоненими значно зросла - міжнародні оглядачі про премію Сахарова

Присудження Олегу Сенцову премії Сахарова "За свободу думки" є приниженням Путіна і водночас збільшує "вартість" українця при потенційному обміні ув'язненими між Україною та Росією. Таку думку, коментуючи рішення Європарламенту щодо премії Сахарова, висловив Ендрю Крамер, кореспондент впливового американського видання The New York Times у Москві.

(Рішення Європарламенту) є приниженням для Росії, але також піднімає вартість Сенцова у можливому обміні полоненими між Україною та Росією

Раніше стало відомо, що український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» 2018 року. Рішення оголосили 25 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі.

Як відзначає "Радіо Свобода", від 1988 року Європарламент присуджує премію Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини і засадничі свободи. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

"(Рішення Європарламенту) є приниженням для Росії, але також піднімає вартість Сенцова у можливому обміні полоненими між Україною та Росією", - відзначив Крамер на своїй сторінці у Twitter.

Чимало міжнародних оглядачів сходяться на думці, що хоча присудження Сенцову премії приверне додаткову увагу до його справи, за ним навряд чи послідує звільнення українця.

"Велика політична заява від Європейського парламенту на фоні збільшення розриву з Москвою, це рішення привертає додаткову увагу до справи Сенцова, але може і не призвести до його звільнення", - твітує кореспондент видання The Guardian у Москві Ендрю Рот.

"Премія - це поза сумнівом честь для Сенцова... та перемога для України, але це навряд чи призведе до негайного звільнення українця", - твітує Крістофер Міллер, кореспондент "Радіо Свобода" в Україні.

Як відомо, Сенцов засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення.

Низка оглядачів також звернула увагу на те, що сам факт присудження премії Сенцова стане поштовхом для посилення тиску на Кремль з вимогою звільнення режисера з боку міжнародної спільноти.

Справді, європейські дипломати та політики відреагували на новини щодо Сенцова заявами про підтримку українця та необхідність його звільнення.

"Він - символ спротиву утискам та залякуванням. Я знову закликаю Росію негайно звільнити Сенцова", - заявив Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії.

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"Канада вітає рішення ЄС щодо присудження премії Сахарова Олегу Сенцову за його надзвичайну відданість захисту українців, незаконно ув'язнених владою Росії. Ми повторюємо наш заклик до Росії звільнити його", - заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

На підтримку Сенцова також висловився колишній генсек НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, який назвав режисера "прикладом громадянської мужності, активізму та солідарності".

А президент Європейського парламенту Антоніо Таяні закликав "до негайного звільнення Сенцова, серед іншого через його поганий фізичний стан, ускладнений тривалим голодуванням".

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