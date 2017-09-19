Реклама нового Apple Watch спантеличила користувачів Інтернет

Реклама нового Apple Watch здивувала користувачів Інтернет. У рекламному відео годинник, який тепер має можливість автономно (!) працювати у якості повноцінного телефонного апарату, приймає дзвінок просто коли спортсмен перебуває на досить відчутній хвилі.

Деякі глядачі здивувались такому рішенню авторів.

"Може хтось скаже Apple, що серфери не хочуть мати при собі телефон, коли вони у воді?", - пише один із користувачів Instagram.

"Просто не можуть дочекатись, щоб НЕ купити собі це", - пише інша людина.

"Я займаюсь серфінгом саме для того, щоб утікти від світу. Краще би компанія протестувала цей ролик із фокус групою", - вважає інший коменатор.

"Якби складав рейтинг речей, яких я найменше прагну під час серфінгу - телефонний дзвінок був би на треьому місці, одразу після акул та обурених місцевих мешканців".

"Просто дурниця", - вередує ще один.

Натомість більшість коментаторів на Instagram відзначили зручність рішення, водонепроникність новинки, і той факт, що для дзвінків із "годинника" більше не потрібно мати при собі ще і телефонний апарат.

Дивіться також: Експерти: рішення про надсилання миротворців ухвалюють у Радбезі, а Росія має там право вето