Сергій Притула: про візит до США, роботу супутника, звітність і політичні плани. Відео

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Влітку українці лише за три дні пожертвували фонду Притули 600 мільйонів гривень на купівлю «Байрактарів». Про «Байрактари» і супутники, координацію між волонтерськими фондами, звітність щодо закупівель та політичні амбіції – Остап Яриш та Костянтин Голубчик спілкувались із Сергієм Притулою у Вашингтоні.

