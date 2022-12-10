Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Інтерв'ю

Сергій Притула: про візит до США, роботу супутника, звітність і політичні плани. Відео

Сергій Притула: про візит до США, роботу супутника, звітність і політичні плани. Відео
Embed
Сергій Притула: про візит до США, роботу супутника, звітність і політичні плани. Відео

No media source currently available

0:00 0:40:51 0:00
Direct link

Представники чотирьох волонтерських фондів, які допомагають Україні, розповіли про свою роботу в американському Конгресі. Серед них був і Сергій Притула, засновник благодійного фонду, якому неодноразово вдавалося закривати збори із ледь не космічною швидкістю.

Влітку українці лише за три дні пожертвували фонду Притули 600 мільйонів гривень на купівлю «Байрактарів». Про «Байрактари» і супутники, координацію між волонтерськими фондами, звітність щодо закупівель та політичні амбіції – Остап Яриш та Костянтин Голубчик спілкувались із Сергієм Притулою у Вашингтоні.

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG