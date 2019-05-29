"Чорнобиль" стає найрейтинговішим серіалом від продюсерів "Гри престолів"

Після закінчення серіалу "Гра престолів" багато хто говорить: "не скасовуйте підписку на НВО, доки не подивитесь "Чорнобиль", - пише оглядач Forbes Пол Тассі.

Серіал про трагедію в Україні містить три епізоди і вже отримав найвищий рейтинг IMDB для ТБ-серіалів за всю історію.

В своїй статті Forbes наводить десятку найрейтинговіших серіалів всіх часів, за даними відгуків глядачів на тепер.

Чорнобиль (9.7 – 52,000 голосів) Планета Земля II (9.5 – 71,000 голосів) Брати по зброї (9.5 – 317,000 голосів) Планета Земля (9.4 – 147,000 голосів) Піститися берега (9.4 – 1,200,000 голосів) Гра престолів (9.4, 1,500,000 голосів) Наша планета (9.4 – 10,000 голосів) Прослушка (9.3 – 244,000 голосів) Вічність (9.3 – 95,000 голосів) Блакитна планета (9.3 – 19,000 голосів)

"Не знаю, чи можна стверджувати, що "Чорнобиль" є найкращим шоу всіх часів лише за трьома епізодами, - зауважує Тассі, - однак, важко заперечити, що це абсолютно вражаюче досягнення кіновиробництва і заслуговує на надані почесті".

Дивіться також: Американський канал покаже серіал про Чорнобиль. Відео

Це історичний документальний фільм, однак, він надзвичайно добре знятий, говорить оглядач.

Погана новина в тому, що цей серіал закороткий – розрахований лише на п'ять епізодів. І так, як він базується на історичних подіях – другого сезону точно не буде, не дивлячись яким значним може бути попит.

Можливо, кількість тих, хто переглянув серіал – лише 8% від тих, хто дивився "Гру престолів", однак, він вартий того, щоб подивитись, наголошує Тассі.

Дивіться також: Час-Тайм. США не визнаватимуть паспорти видані на Донбасі, Криму