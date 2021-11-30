США заявляють про "серйозні наслідки" для Росії в разі подальшої агресії проти України

Будь-яка подальша агресія Росії проти України "призведе до серйозних наслідків", заявив держсекретар США перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Будь-які ексалаційні дії Росії становитимуть значене занепокоєння для Сполучених Штатів ... і будь-яка подальша агесія викличе серйозні наслідки", - заявив Блінкен журналістам в Ризі.

Він додав: "ми бачили російський сценарій багато разів".

Ризики подальшої російської агресії проти України - серед питань, які обговорять міністри закордонних справ країн НАТО на засіданні в Латвії . Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час прес-конференції минулого тижня вказав, що нагромадження сил Росією поблизу кордону з Україною "збільшує напругу в регіоні а також ризик прорахунків".

"Це нагромадження військових сил є непровокованим і непоясненим. Це збільшує напругу і ризик прорахунків", - заявив Столтенюерґ в неділю.

В заяві Держдепу, виданій перед засіданням, серед загроз, що стоять перед НАТО названо "ескалацію російської агресії, тероризм, гібридні та кіберзагрози, нові та руйнівні технології а також вплив кліматичної кризи. НАТО також працює, щоб відповідати на ризики від Китайської Народної Республіки для наших спільних інтересів безпеки, демократії та заснованого на правилах світового порядку".

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