На територію резиденції посла США у Південній Кореї вдерлись протестувальники

Близько 20 осіб у п'ятницю пробралися на територію резиденції посла США у Південній Кореї, через що були посилені заходи щодо забезпечення безпеки дипломатичної місії.

В Інтернеті викладено відеозапис «штурму» посольської резиденції: група молодих людей, які скандували антиамериканські гасла, за допомогою приставних драбин перелазять через паркан, який оточує будинок посла Гаррі Харріса. Будинок знаходиться у центральній частині Сеула.

Після цього протестувальники намагались проникнути у саму резиденцію, однак були затримані поліцією Сеула. Про це йдеться у заяві посольства США, яку було опубліковано у суботу.Учасники протесту тримали у руках плакати, які закликали Харріса покинути Корею, а також називали американських військових, розквартированих в Південній Кореї, «окупаційними силами».

Це вже не перший виступ проти американських дипломатів у Кореї. У 2015 році озброєний ножем південнокорейський націоналіст напав на колишнього посла США Марка Ліпперта в центрі Сеула.

Дипломату було завдано ножвоих поранень. Посольство США закликало владу Республіки Корея «посилити заходи щодо захисту усіх дипломатичних місій» на території країни.

Група, яка увірвалася на територію резиденції посла у п'ятницю, називає себе «коаліцією прогресивних студентів». За даними Reuters, група нещодавно провела форум, на якому були представлені «підсумки дослідження» про досягнення північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Учасники форуму заявили, що вони вітали б візит Кіма в Сеул.

У МЗС Південної Кореї заявили, що атаки на дипломатичні об'єкти неприйнятні, додавши, що вдадуться до «усіх необхідних заходів» для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. У поліції Сеула повідомили про посилення заходів безпеки в районі посольства США, повідомляє агентство «Йонхап».

Згідно із соцопитуванням, проведеним в 2018 Pew Research, 80% південнокорейців позитивно ставляться до США. У той же час, тільки 44% жителів країни довіряють американському президенту Дональду Трампу.За даними Пентагону, зараз у Республіці Корея розміщені близько 28 тисяч американських військовослужбовців, які допомагають стримувати можливу агресію з боку Північної Кореї.

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