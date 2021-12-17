Щеплення краще робити вакцинами Pfizer, Moderna, ніж J&J - епідеміологи США

Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) змінили рекомендації щодо вакцинації від COVID-19. В нових рекомендаціях, оприлюднених в четвер, перевага надається зареєстрованим у США вакцинам нової технології mRNA, над більш традиційною вакциною виробника Johnson&Johnson. У США зареєстровано дві вакцини mRNA: виробництва Pfizer-BioNTech та Moderna.

"Вакцинам mRNA надається перевага над вакциною Janssen COVID-19 для запобігання COVID-19 у осіб віком 18 років і старше", - йдеться в оновлених рекомендаціях.

Рекомендацію було оновлено через декілька годин після того, як експерта панель CDC одноголосно проголосувала за надання переваги вакцинам Moderna та Pfizer. Рішення пов'язане із ризиком виникнення рідкісного згущення крові, тромбозів та синдромів тромбоцитопенії після вакцинації Johnson&Johnson. У США виявили 54 таких випадки після початку вакцинації, 9 осіб померло.

"Більше 200 мільйонів американців завершили первинну вакцинацію і отримали захист проти COVID-19, що дозволило запобігти мільйонам випадків і госпіталізацій і врятувало життя мільйонів, - заявила директорка CDC Рошель Валенські. - Сьогоднішня доповнена рекомендація наголошує на тому, що CDC в реальному часі надає наукову інформацію американській громадськості".

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