Що означає арешт Гіркіна? Думки розвідки та оглядачів

Арешт колишнього офіцера російської розвідки та провідного націоналістичного військового блогера Ігоря Гіркіна, ймовірно, розлютить колег із спільноти військових блогерів, які критично налаштовані до влади, вважає британська військова розвідка.

Про арешт Гіркіна 21 липня повідомили російські ЗМІ. Вони також повідомили, що його звинувачують у публічних закликах до екстремізму і Московський суд постановив на засіданні у п'ятницю залишити Гіркіна під арештом до 18 вересня.

Гіркін тривалий час критикував ведення війни Міністерством оборони Росії, нагадують британські аналітики, але останніми днями його коментарі «перетворилися на пряму критику російського президента Володимира Путіна та його перебування при владі».

На думку британських аналітиків, Кремль, імовірно, під впливом повстання найманців «Групи Вагнера», вирішив заглушити критичні голоси, що ставлять під сумнів його спроможність ефективно воювати проти України.

«Хоча Гіркін не є союзником «Групи Вагнера», він, імовірно, був готовий розширити межі публічної критики в контексті невдалого заколоту глави Вагнера Євгена Пригожина у червні 2023 року», – зазначає британська розвідка у своєму твіті і додає, що «табу на неприховану критику путінського режиму значно послабилося».

Гіркін, якого суд в Гаазі засудив до довічного ув’язнення за збиття малазійського пасаживрського літака в небі над Донбасом у 2014 році, відіграв важливу роль у війні Росії на Донбасі з 2014 року та провів кілька місяців на передовій у 2022 році, нагадує британська розвідка.

Його критика влади була популярною в середовищі військових блогерів та їхньої адуторії, які були невдоволені перебігом війни Росії проти України, і які, за словами британських аналітиків, бачили Гіркіна як «проникливого військового аналітика та патріота».

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що арешт Гіркіна може ознначати зміну балансу впливу різних силовиків у Кремлі. На думку ISW, посилиться вплив військових на шкоду спецслужбам, зокрема, Федеральній службі безпеки (ФСБ), де служив Гіркін.

Російська дослдниця у Фонді Карнегі за міжнародний мир також вважає, що вплив армії посилюється.

«Армія отримала більше політичних можливостей для придушення своїх опонентів у публічному просторі», – написала Тетяна Станова у Telegram.

На її думку, прибрати можуть найрадикальніших критиків, а решта будуть обережнішими.