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- Голос Америки
Що означає арешт Гіркіна? Думки розвідки та оглядачів
Арешт колишнього офіцера російської розвідки та провідного націоналістичного військового блогера Ігоря Гіркіна, ймовірно, розлютить колег із спільноти військових блогерів, які критично налаштовані до влади, вважає британська військова розвідка.
Про арешт Гіркіна 21 липня повідомили російські ЗМІ. Вони також повідомили, що його звинувачують у публічних закликах до екстремізму і Московський суд постановив на засіданні у п'ятницю залишити Гіркіна під арештом до 18 вересня.
Гіркін тривалий час критикував ведення війни Міністерством оборони Росії, нагадують британські аналітики, але останніми днями його коментарі «перетворилися на пряму критику російського президента Володимира Путіна та його перебування при владі».
На думку британських аналітиків, Кремль, імовірно, під впливом повстання найманців «Групи Вагнера», вирішив заглушити критичні голоси, що ставлять під сумнів його спроможність ефективно воювати проти України.
«Хоча Гіркін не є союзником «Групи Вагнера», він, імовірно, був готовий розширити межі публічної критики в контексті невдалого заколоту глави Вагнера Євгена Пригожина у червні 2023 року», – зазначає британська розвідка у своєму твіті і додає, що «табу на неприховану критику путінського режиму значно послабилося».
Гіркін, якого суд в Гаазі засудив до довічного ув’язнення за збиття малазійського пасаживрського літака в небі над Донбасом у 2014 році, відіграв важливу роль у війні Росії на Донбасі з 2014 року та провів кілька місяців на передовій у 2022 році, нагадує британська розвідка.
Його критика влади була популярною в середовищі військових блогерів та їхньої адуторії, які були невдоволені перебігом війни Росії проти України, і які, за словами британських аналітиків, бачили Гіркіна як «проникливого військового аналітика та патріота».
Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що арешт Гіркіна може ознначати зміну балансу впливу різних силовиків у Кремлі. На думку ISW, посилиться вплив військових на шкоду спецслужбам, зокрема, Федеральній службі безпеки (ФСБ), де служив Гіркін.
Російська дослдниця у Фонді Карнегі за міжнародний мир також вважає, що вплив армії посилюється.
«Армія отримала більше політичних можливостей для придушення своїх опонентів у публічному просторі», – написала Тетяна Станова у Telegram.
На її думку, прибрати можуть найрадикальніших критиків, а решта будуть обережнішими.
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- Голос Америки
ЮНЕСКО: В Одесі Росія бомбардує об’єкти Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО оприлюднило заяву із різким засудженням нападів на об’єкти Всесвітньої спадщини, зокрема на буферну зону об’єкта “Історичний центр Одеси”.
У ЮНЕСКО наголосили, що руйнівний напад стався лише через два тижні після удару, який зруйнував історичну будівлю у Львові, тож це вже щонайменше другий напад на територію, яка охороняється відповідно до Конвенції про Всесвітню спадщину, а це – порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.
В організації нагадали також про руйнування Центру культури народної творчості та художньої освіти у місті Миколаєві, за сто кілометрів від Одеси.
“ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і щирі співчуття родинам загиблих”, – йдеться у заяві.
Напередодні мер Львова вдався до критики ЮНЕСКО та сказав, що в організації “не наважились” заявити, що саме Росія здійснила удар по зоні Всесвітньої спадщини у Львові. У офіційній заяві організації засуджено “безіменний” напад та чітко не вказано, що саме Росія здійснила бомбардування, казав тоді мер Львова Андрій Садовий та написав у Twitter: “Правосуддя полягає в тому, щоб судити вбивцю, а не пістолет”.
За інформацією CNN, протиповітряна оборона не в змозі впоратися з тими типами ракет, які Москва використовувала для ураження Одеси цього тижня.
Видання New York Times нагадує, що окрім культурної цінності Одеса є українським “вікном у Чорне море та воротами для зерна, яке годує людей у всьому світі”.
Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що є на території, що має статус Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею, інформує ЮНЕСКО. Усі вони були відзначені Блакитним щитом, емблемою Гаазької конвенції 1954 року.
Організація допомагає українським музеям ремонтом, а також оцифруванням даних у рамках програм екстреної допомоги.
І традиційно закликає припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.
На сьогодні ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об’єктів в Україні з 24 лютого 2022 року.
Від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше 20 людей, серед них двоє дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський. У портах, які були атаковані, зберігалося близько мільйона тонн продовольства.
- Голос Америки
Американська розвідка «не має підстав сумніватися», що ядерну зброю перевезли з Росії до Білорусі. Але вона залишається під контролем Москви
Американська розвідка «не має підстав сумніватися» у словах президента Росії Володимира Путіна, що Росія дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Про це повідомляє канал CNN з посиланням на високопосадовців Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA).
Путін заявив про те, що ядерна зброя вже перебуває в Білорусі, минулого місяця. Але на Заході досі не підтверджували та не спростовували ці твердження.
За даними Федерації американських вчених, Росія має близько 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, у тому числі близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї, нагадує CNN.
Незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити, але високопосадовці з Розвідувального управління оборони США сказали невеликій групі репортерів у п’ятницю, що в аналітиків «немає підстав сумніватися» у заявах Путіна щодо їхньої передачі.
Представники військової розвідки США також наголосили, що, за їхніми даними, Росія здійснюватиме повний контроль над розміщеними в Білорусі ядерними зарядами. Вони поставили під сумнів твердження правителя Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він ухвалюватиме рішення про можливе використання цієї зброї і застосує її «без вагань» у разі потреби.
Вони також сказали, що DIA не вважає, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки вони будуть контролюватися російськими силами.
Передача зброї під контроль Мінська була б порушенням зобов’язань Росії за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Путін раніше стверджував, що ядерна зброя залишиться під російським контролем.
Речник Держдепу США Метью Міллер сказав напередодні, що США «не бачать жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю».
- Голос Америки
Українці «пробиваються» через російську оборону – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що ще занадто рано судити про успіхи українського контрнаступу, але наголосив, що США і союзники дали Україні «все, що потрібно», для його успіху. Про це він сказав, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені у п’ятницю.
«Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них», – сказав Блінкен.
Він додав, що, на його думку, українці, які вже звільнили половину територій, які від початку війни захопили росіяни, «мають уже все для успіху», бо вони «борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу».
«І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін», – сказав державний секретар США.
Контрнаступ затримали через брак озброєння – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п’ятницю по відео-зв’язку на тому ж форумі, заявив, що український контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція почалася із запізненням через брак озброєння.
«У нас були плани розпочати навесні, але ми цього не зробили, тому що, відверто кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєння, не вистачало належно підготовлених бригад», – сказав Зеленський. Він додав, що українські командувачі вирішили чекати з початком контрнаступу для того, щоб зберегти життя військових.
«Оскільки ми почали пізніше, Росія мала час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони», – пояснив президент України.
Артилерія, боєприпаси, протиповітряна оборона та бронетехніка – те, що потребує Україна – Кірбі
Напередодні, у четвер, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США забезпечили військові потреби України «з безпрецедентною швидкістю».
Говорячи в ефірі телеканалу Fox News, він сказав, що українським військовим зараз найбільш потрібні чотири пункти: артилерія, боєприпаси, протиповітряна оборона та бронетехніка.
«По всіх чотирьох пунктах ми надали надзвичайну підтримку, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Ці чотири спроможності, які їм найбільше потрібні. І якщо ви подивитесь на пакети допомоги, - один із них ми анонсували учора, також буде іще один найближчими днями, - то ви побачите, що ми справді намагаємося надати їм такі спроможності», – наголосив Кірбі.
Він уточнив, що літаки F-16, на яких уже почали тренуватися українські пілоти, мають надійти вже до кінця року.
«До прикладу, F-16 прибудуть туди, ймовірно, до кінця року», – сказав Кірбі.
Він, однак, додав, що США не вважають, що «одних тільки F-16 буде достатньо, щоб переломити ситуацію», бо найбільшу потребу українські військові мають в артилерії. І США «нарощують виробничі потужності із виготовлення звичайних артилерійських снарядів», заявив Кірбі.
Він пояснив рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси, проти використання яких виступають десятки країн, тим, що для доставки Україні звичайних боєприпасів потрібен час.
Як повідомляв Голос Америки, США Пентагон цього тижня оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом 1,3 мільярда доларів надійде в рамках Ініціативи США з безпекової підтримки України.
“Нічні кошмари Джіо” – відверте інтерв’ю американського добровольця з Каліфорнії про український фронт. Відео
Американський доброволець з Каліфорнії Джіо Роман отримав важку травму голови та втратив око в бою з росіянами. 30-річний чоловік розповів, як на війні в Україні він позбувся страху смерті, пережив моменти співчуття, скучив за цукерками і про що його нічні кошмари.
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