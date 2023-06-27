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Росіяни згуртувалися навколо Путіна. Або ні? Експерти - про незворушність росіян в час маршу Пригожина на Москву
Одне з перших досліджень громадської думки, зроблене по гарячих слідах подій минулих вихідних у Росії, які називають і спробою державного перевороту, і військовим заколотом, і навіть початком громадянської війни, засвідчує, що переважна більшість росіян продовжує стверджувати, що їхня країна рухається в правильному напрямку.
Попри озброєний похід приватної військової компанії «Група Вагнера» на Москву, росіяни продовжують довіряти своєму керівництву і настрої залишаються стабільними з початку війни в Україні наприкінці лютого 2022 року, кажуть автори дослідження Джейсон Макманн та Сонет Фрісбі. Вони зауважують, що, судячи з опитувань, сама війна з 2022 року «спричинила помітне підвищення громадського оптимізму щодо траєкторії руху Росії».
Як кажуть дослідники, які займаються вивченням геополітичних ризиків у компанії Morning Consult, те, що похід озброєних людей на Москву з метою змістити керівників армії у час війни, не позначився на настроях росіян, можна пояснити тим, що вони ізольовані від зовнішніх джерел інформації, що подія не тривала достатньо, щоб змінити довгостроковий тренд, і тим, що ті, хто міг би висловити свої сумніви щодо влади, вже покинули країну, а хто сумнівається чи виступає проти сучасного курсу, бояться про це говорити, з огляду на кримінальну відповідальність за критику армії.
Російські соціологи з недержавного Левада-центру розповідають, що для росіян найважливіше – це мати соціально-економічну стабільність. І поки вона є, вони будуть підтримувати владу.
«Несприйнятливість громадської думки до поганих новин, висока підтримка влади та військових зумовлена не властивостями нашого національного характеру, а тим, що на підтримку суспільного спокою кинуто величезні ресурси», – пишуть російські соціологи, які аналізували події, що передували походу Пригожина на Москву.
У Кремлі є, про що турбуватися – Дара Масікот
Інші експерти, які впродовж тривалого часу досліджують Росію, вважають, що є важливі ознаки того, що насправді російська громадська думка не є одностайно позитивною, і Кремль має про що хвилюватися.
Як вважає дослідниця російської армії з корпорації RAND Дара Масікот, те що колони «Вагнера» пройшли без опору багатьох владних структур та були відкрито прийняті людьми в Ростові, має бути причиною для хвилювання в Москві. Вона вважає, що йдеться про пасивну народну підтримку, і важко сказати, на чиєму боці були б ці люди, якби було збройне протистояння.
«Дивлячись на реакцію громадськості на присутність «Вагнера» та на словесні перепалки з поліцією, яка слідувала за ними (у Ростові), я думаю, що є щось, що починає закипати, і за чим слід стежити. (Настрої) не є антивоєнними як такі; але це виглядало як висловлення (позиції) проти влади», – каже дослідниця у серії твітів.
На її думку, ця ситуація ще матиме розвиток, ще будуть відставки на різних рівнях, і зміни, які сталися внаслідок походу «вагнерівців», будуть значними.
Тільки у Росії Путіна можна загнати в кут – Снайдер
Подібну думку висловлює і відомий історик з Єльського університету Тімоті Снайдер, який вважає, що Путін не популярний. І опитування показують його підтримку в народі лише тому, що росіяни не бачать альтернативи до його влади, або ж бояться сказати правду, вважає Снайдер.
«Але коли влада Путіна була скасована, як, наприклад, коли місто Ростов-на-Дону було захоплене «Вагнером», ніхто, здавалося, не мав нічого проти. Відреагувавши на заколот Пригожина, деякі росіяни були в ейфорії, а більшість здавалося апатичними, – зауважує історик у своєму блозі Thinking about. Він додає, що там, куди прийшли «вагнерівці», «не було видно, щоб хтось спонтанно висловив свою особисту підтримку Путіну, не кажучи вже про те, щоб хтось особисто ризикував від імені його режиму».
На його думку, ейфорія, з якою зустріли «вагнерівців», дає можливість припустити, що деякі росіяни готові до правління іншого режиму, який, однак, буде так само експлуататорським, як і путінський. Він пояснює, що Пригожин визискує російські активи навіть у ще більшій мірі, ніж сама влада, і міг впродовж довгого часу змушувати владу працювати собі на користь.
«Апатія вказує на те, що зараз більшість росіян сприймають як належне те, що ними керуватиме гангстер із найбільшою кількістю зброї, і вони просто продовжуватимуть своє повсякденне життя, незалежно від того, ким цей гангстер виявиться», – каже Снайдер.
Щодо Путіна, то, на думку Сайндера, він буде погрожувати й сподіватися, що ці погрози змінять поведінку його ворогів, а коли це не вдається, він просто змінить історію, яку його пропаганда розповідає росіянам.
«Його режим тримається на пропаганді, і зрештою, видовище, створене військовими, служить пропаганді. Навіть якщо це видовище настільки принизливе, наскільки це можна собі уявити, як це було в суботу, коли російські повстанці рушили на Москву, а Путін утік. Його відповіддю буде спроба змінити тему», – вважає Снайдер.
На думку професора Снайдера, похід Пригожина на Москву показав, як найімовірніше закінчиться ця війна – внутрішнім переворотом в Росії. У цій ситуації Путін показав, що коли йому страшно, він рятує сам себе – записав промову, а потім сів у літак і полетів в інше місто, і в кінці домовився з Пригожиним, каже дослідник.
Ці дії, на думку Снайдера, і дають відповідь, що робитиме Путін, якщо його «загнати в кут». І побоювання Заходу з приводу «ескалації», як вважає Снайдер, є зайвими.
«Порівняно з владою в Росії, територія України їм неважлива. Після того, що ми щойно побачили, ніхто не повинен сперечатися, що Путіна можуть загнати в кут в Україні та змусити ухвалити якесь жахливе рішення. В Україні його не можна загнати в кут. Тільки у Росії його можна загнати в кут», – вважає Снайдер і це те, на його думку, до чого потрібно прагнути.
Коли в Росії буде серйозний конфлікт, росіяни забудуть про Україну і звернуть увагу на власну країну. Коли такий конфлікт триватиме довше, ніж один день, як у цьому випадку, російські війська будуть виведені з України, вважає Снайдер.
«Так закінчуються війни: коли відчувається тиск всередині політичної системи. Ті, хто хоче, щоб ця війна закінчилася, повинні допомогти українцям чинити цей тиск», – радить історик.
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Cвоїми висновками щодо походу Пригожина на Москву та реакцією на це Путіна й Лукашенка з Тетяною Ворожко поділився радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
- Голос Америки
Путіну потрібні сили Вагнера, незалежно від того, зрадили вони його чи ні - американські аналітики про наслідки бунту Пригожина
Незавершений бунт лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вдарив по авторитету Путіна і став сигналом про його хитке становище як для самих росіян, так і для решти світу. Таку думку Українській службі Голосу Америки висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
"До цього, до минулої суботи, більшість розвідок, більшість урядів стверджували, що Путін міцно тримає владу. Вони однозначно помилялися. Тож тепер усі кажуть, що Путін вразливий, і мають рацію щодо цього," - сказав Гербст.
За його словами, після інциденту з Пригожиним люди задумаються, чи президент Росії Володимир Путін є тією людиною, "за якою треба йти."
"Ми бачили, як він фактично програв Пригожину. Сказавши, що він зрадник, він його відпускає в Білорусь. Це не ознака людини, яка твердо керує справою... Однак, чи означає це, що хтось спробує його замінити - це вже зовсім інше питання. Думаю, він став слабшим, і він може шукати способи відновити силу, але я не впевнений, що у нього є легкі шляхи для цього," - вважає Гербст.
Про те, що останні події в Росії засвідчили слабкість як Путіна, так і російської армії, каже аналітикиня Інституту вивчення війни Катерина Степаненко: "Я вважаю, що цей інцидент дійсно продемонстрував слабкість Путіна в тому, як він зміг себе представити під час інциденту та після нього."
На її думку, одним із таких прикладів слабкості стало звернення Путіна в понеділок, коли президент Росії фактично засвідчив, що російська армія потребує "вагнерівців", які пішли на бунт.
"Йому потрібні сили "Вагнера", незалежно від того, зрадили вони його чи ні. В іншому світі, з сильним лідером, якби не було вторгнення, він, швидше за все, посадив би їх у в’язницю за таку зраду. Але у цьому випадку він зробив це публічне звернення, намагаючись врятувати свою репутацію від цього інциденту, намагаючись утримати ці сили. Тож для мене демонстрація слабкості Путіна полягає в тому, що він стурбований тим, що ці сили можуть слідувати за Пригожиним у Білорусь", - розповіла Катерина Степаненко.
Аналітикиня вважає, що окремо ситуація з бунтом засвідчила, наскільки слабкими є російські сили, зокрема, сили безпеки, навіть у відповідь на внутрішні загрози. "Ми побачили, що Пригожин за кілька годин зміг під’їхати до Москви майже за 200 кілометрів. І це ознака його віри, що сили Путіна не такі ефективні, як раніше. Ймовірно тому, що більшість із них були спрямовані на передову," - сказала аналітикиня.
Тим часом Метью Шмідт, доцент кафедри нацбезпеки в Університеті Нью-Гейвена, дотримується протилежної думки. Він вважає, що ситуація з бунтом була для Путіна виграшною.
"Ми знаємо, що еліти навколо Путіна не стали на бік Пригожина. Вони, можливо, чекали, щоб побачити, що відбувається. Але зрештою вони не стали на бік повстання. І зараз немає іншого Пригожина, який прийде через кілька тижнів або місяців... Я думаю, Путін вчинить кроки, аби відновити свою владу серед населення та еліт. І думаю, вони скерують увагу до поля бою в Україні та до успіху чи поразки українських військ", - зазначив Шмідт.
Також Шмідт вважає, що після невдалого повстання "вагнерівців", Путін зробив їх та їхнього ватажка фактично "ручними", і вони можуть становити загрозу для України.
"Я думаю, що Пригожин у Білорусі тепер, по суті, може отримувати накази від Путіна, і може бути ефективним лідером якогось нападу з півночі, знову на Київ, щоб загрожувати столиці, тим більше, що контрнаступ стає все більш успішним... Я підозрюю, що зараз війська "Вагнера" будуть схильні вести жорстку боротьбу і виконувати накази російських командирів, тому що, я думаю, вони розуміють, що на кону - їхні життя," - каже Шмідт.
В американському Інституті вивчення війни загрозу з Білорусі, навпаки, вважають малоймовірною. "Ми продовжуємо вважати, що будь-яка атака з боку Білорусі є дуже малоймовірною. Ми не бачили показників, які б свідчили про те, що "Вагнер" відправиться, наприклад, в Україну. Цікаво, що вчора ми бачили повідомлення з російських ЗМІ, в яких йдеться про те, що білоруська влада будує тренувальний табір у Білорусі, в Осиповичах. Розташування це дуже своєрідне, тому що Осиповичі розташовані між Мінськом та Росією. Тож якщо вони будують спеціальні табори для "Вагнера", і якщо ця інформація правдива, то це справді вказує на те, що сили "Вагнера" не призначені для використання в Україні, а швидше, для деяких аспектів внутрішньої безпеки режиму Лукашенка", - каже Катерина Степаненко.
Тим часом Джон Гербст прогнозує, що разом із ослабленням Путіна події з бунтом стали початком кінця самої групи "вагнерівців" на чолі з Пригожиним.
"Як тільки Пригожин взяв відповідальність за взяття Бахмута, він почав відводити свої сили з поля бою. Здається, вони не ведуть бойових дій уже шість-вісім тижнів. І оскільки вони не відновлюються як окремий підрозділ, я думаю, які б сили вони не мали, вони розсіються відповідно до їхнього зосередження по всій російській регулярній армії", - сказав колишній посол.
У тому, що угруповання Вагнера під керівництвом Пригожина більше не воюватиме на важливих ділянках фронту в Україні, переконаний і аналітик American Enterprise Institute Леон Арон: "Я б сказав, що українська битва Пригожина скінчилася. Що б з ним не трапилося, я не думаю, що Путін дозволить йому відновити свою силу. Точно не тоді, поки Пригожин у Білорусі... Дружбі, схоже, кінець. І питання, чи зможе Путін пробачити Пригожину. Зараз білоруський лідер Олександр Лукашенко не може чхнути, не погодивши це з Путіним. Тому будь-які гарантії, які він дав Пригожину, можуть не вартувати папірця чи телефонного дзвінка. Я сумніваюся, що Путін збирається відпустити його на напівпенсію. З іншого боку, Пригожин не є наївним ідеалістом. Тож думаю, це буде цікава боротьба", - сказав Арон.
Також Леон Арон називає бунт "вагнерівців" "чимось, що похитнуло путінську непереможність."
В Інституті вивчення війни кажуть, що наразі фактичних наслідків від бунту не видно на полі бою, втім останні події могли зашкодити моральному духу окремих підрозділів російської армії.
"Я думаю, що це, напевно, вплинуло на тих, хто був на полі бою в Запорізькій, Херсонській області, тому що фактично їхній центр управління знаходився під командуванням "Вагнера." І я думаю, що це впливає на психологічний стан людей, на їхнє моральне ставлення до цієї внутрішньої загрози, за якої Кремль нічого не робить, щоб її відбити," - вважає Степаненко.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Путіну буде ще складніше збирати сили для війни в Україні. Тож Гербст переконаний, що події всередині Росії мають підштовхнути світ надсилати в Україну ще більше сучасної зброї: "Путін явно слабший. Тепер їм потрібно ухвалити політичне рішення відправляти в Україну більш передову зброю. Зброю, яку вони в минулому надто боязко надсилали," - сказав Гербст.
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- Голос Америки
Держдеп США розпочинає Програму досліджень ім.Мадлен Олбрайт для жінок-лідерок з усього світу
Державний департамент США оголосив про початок академічної дослідницької програми імені Мадлен Олбрайт для молодих жінок-лідерок.
Таким чином вшанують внесок у політику США першої жінки-держсекретаря Сполучених Штатів. Крім того, програма має на меті залучати нове покоління майбутніх лідерок з усього світу.
До програми залучать шість студенток зі США і майже 80 міжнародних студенток із 20 країн. Учасниці отримають доступ до навчальних курсів у коледжах і університетах США, сесій з розвитку лідерства, щотижневі можливості громадської роботи. Вони братимуть участь у зустрічах в ключових установах, а також у культурних заходах, де спілкуватимуться з американцями з усієї країни.
Такий освітній обмін триватиме 5 тижнів і стартує 27 червня у Вашингтоні, округ Колумбія. Насамперед студентки зустрінуться зі Сьюзі Джордж, керівницею апарату державного секретаря Ентоні Блінкена.
Програма діятиме у складі ширшої мережі досліджень, що вже понад 20 років отримує схвалення обох партій Конгресу США.
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