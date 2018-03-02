Що робить підрозділ Пентагону з високих технологій в Україні?

Агентство з передових дослідницьких оборонних проектів (DARPA) - підрозділ Пентагону, що займається високими технологіями в сфері національної безпеки - співпрацює з урядом України, допомагаючи Києву в гібридній війні, повідомляє американське оборонне видання Defensenews.

Директор DARPA Стівен Вокер повідомив пресі, що він особисто відвідував країну в 2016 році для переговорів з українськими військовими, розвідкою та керівництвом промисловості.

"Через командування силами США в Європі ми почали ряд проектів з Україною, в основному в інформаційній сфері", - повідомив він.

"Не надаючи їм зброї, чи чогось подібного, ми намагаємося допомогти їм в сфері інформації", - додав Вокер. Він відмовився надати більше деталей.

Україна стала випробувальним майданчиком для технологій гібридної війни з Росією, чи підтримуваними Росією бойовиками. Це надало можливості Москві випробувати нову техніку та технології, а також створює можливості для розробок технологій зі стримування, що може бути корисним для США та союзників в довгостроковій перспективі, зазначає видання

DARPA вже має зв’язки в Україні. Уряд України найняв Тоні Тетера, який очолював DARPA за адміністрації Джорджа Буша, для реорганізації науково-технологічної сфери. На думку Тетера, це було необхідним через те, що велика кількість науково-дослідних установ залишилась на території, захопленій Росією.

Колишній голова DARPA також надавав консультаційні послуги "Укроборонпрому" і кілька тижнів тому увійшов до спостережної ради концерну. Президент Порошенко назвав це "символом ефективної співпраці між українськими та американськими партнерами".

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