Експертний погляд: що загрожує курсу гривні.

Курс гривні зміцнювався з кінця січня. Як Цього року гривня є однією з найсильніших валют, заявляє НБУ та преса. Тим не менш, ряд аналітиків попереджують про ризики різкого падіння курсу. Давайте розберемося що ж саме лякає спостерігачів і чи загрожує знецінення гривні Україні?

Валюту для країни в основному здобувають її експортери та інвестори.

З другої половини 2017-го року ціни на основні експортні товари України - метал, руди та зернові зростали, що забезпечувало приплив валюти до країни. Однак, імпорт товарів зростав ще швидше, зумовивши торговельний дефіцит у більше 2 мільярдів доларів.

Така ситуація є ризикованою, бо Україна дуже залежна від зовнішньої торгівлі, обсяг якої, часом, перевищує всю її економіку. Для порівняння, зовнішня торгівля країн Великої сімки становить близько 60% їх ВВП, за виключенням Німеччини – де цей показник сягає 85%, за даними Світового банку.

З джерел надходжень валюти, найбільш стабільними вважаються прямі іноземні інвестиції. Вони пов’язані з оптимістичними очікуваннями, передбачають підтримку виробництва та економіки і як правило, є стабілізуючим чинником в часи кризи. За чотири місяці, чисті надходження таких інвестицій до України становили лише біля 400 млн доларів, що явно не досить щоб перекрити дефіцит торгівлі.

Отже, країна мусить покладатись на менш стабільні надходження і так звані гарячі гроші інвесторів. Тому такі ризики, як зрив програми МВФ, спад світової економіки, зменшення надходжень від українців, які працюють за кордоном, зміна настроїв портфельних інвесторів, призводять до значних ризиків для гривні.

Це - основна причина чому курс гривні час від час провалюється, змушуючи Нацбанк спалювати резерви, а українців втрачати в доходах.

На додачу цього та наступного року Україна зобов’язана сплатити близько 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом.

Вибору варіантів не так багато: якщо досягти швидкого зростання експорту, доходів, чи інвестицій не вдається, то ці гроші необхідно буде позичати. Ситуація на міжнародних фінансових ринках з травня погіршилась для економік, що розвиваються, ускладнивши умови для можливих позик на міжнародних ринках капіталу для України.

Таким чином, без грошей МВФ перед українською гривнею стоїть реальна загроза падіння. Водночас, МВФ є лише тимчасовими ліками. Щоб не залежати від них і мати міцну гривню, Україні потрібно розвивати власну економіку, залучати інвестиції долати корупцію і забезпечувати верховенство права.

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