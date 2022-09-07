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«Треба посилати в Україну всю зброю, що є, і створювати нові запаси» – експерти Атлантичної ради
За півроку українці зуміли стримати російський наступ, врятувати столицю та навіть почати контрнаступ. Що потрібно для того, щоб він був успішний? Про це на запрошення вашингтонської Атлантичної Ради дискутували військові експерти, політологи та журналісти, які знайомі з ситуацією в політиці та на фронті. Вела онлайн дискусію заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Гарінг.
Україна готова провести успішний контрнаступ, якщо Захід готовий його підтримати, вважає Філіп Брідлав, колишній Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Він вважає, що Захід сам себе стримує, коли не допомагає Україні всім, чим може, через побоювання спровокувати президента Росії Володимира Путіна.
На його думку, є певні успіхи, українське військо просувається на півдні. Щодо тактики українців, вони успішно використовують місцевий ландшафт для того, щоб за допомогою вод Дніпра відрізати російські війська та змушують їх почуватися вразливими для українського наступу. Те, що російське керівництво почало натякати на можливість переговорів, на його думку, означає, що росіяни почуваються невпевнено.
Військові на фронті набагато тверезіше оцінюють ситуацію – Салама
З іншого боку, якраз місцеві умови – великі відкриті території степу, в яких неможливо заховатися, робили українські війська легкою ціллю для російських дронів, говорить Вівіан Салама, кореспондентка з питань національної безпеки газети The Wall Street Journal. Вона нещодавно повернулася з поїздки півднем України, де спілкувалася з українськими військовими. Вони розповіли їй, що американські артилерійські системи HIMARS стали для них порятунком. Салама підтвердила те, про що говорили перед тим українські офіційні особи: завдяки HIMARS українські втрати зменшилися з 200 солдатів на день до 30, а крім того, українська сторона зуміла перейти у наступ.
«До кінця червня – початку липня українські військові мусили відступати, несучи великі втрати. До того, як наша команда прибула в Херсонську область, та військова частина, з якою ми спілкувалися, зазнала величезних втрат. Ми говорили з ними, вони важко переживали загибель своїх товаришів, але вже могли сказати нам, що завдяки HIMARS, які щойно надійшли, вони могли відбити невелику частину території, мале село, але для них це мало велике значення. І тепер вони дуже оптимістичні, вони вірять, що більша кількість HIMARS допоможе їм просунутися далі. Але вони розуміють, що це не станеться відразу – росіяни відправляють туди величезні ресурси, не рахуючись з тим, скільки російських солдатів гине», – говорить американська журналістка.
Говорячи про терміни, вона каже, що оцінка термінів у Києві та на передовій значно відрізняється. Якщо командування та політичне керівництво говорить про серпень-вересень, то бійці та їхні командири на передовій вважають, що контрнаступ не буде таким швидким – вони кажуть, що ще не готові до масивного наступу, і сама операція, на їхню думку, буде тривати протягом кількох місяців, а не тижнів, як розраховують у Києві.
Макс Бут, старший науковий співробітник з питань національної безпеки в Раді з міжнародних відносин, каже, що часові рамки українського контрнаступу не є настільки важливими, оскільки, на його думку, ключову битву за незалежність Україна вже виграла.
«Вже зараз зрозуміло, що план Путіна захопити Київ за три дні, розбити Україну і розділити її на частини, щоб значну частину приєднати до Росії – всього цього вже не станеться. Замість того, щоб розділити Україну, російська агресія об’єднала Україну – понад 90% українців вважають, що вони виграють цю війну, вони підтримують президента Зеленського і його спосіб ведення війни», – вважає Бут.
На його думку, Київ отримав і інші важливі перемоги, про які рідко згадують в контексті війни, зокрема вдалося розблокувати експорт українських зернових та інших харчових продуктів, що допомогло не лише Україні отримати надходження до бюджету, але і унеможливило використання Росією продуктів харчування як зброї проти Заходу. Так само, як каже Бут, не виправдалися сподівання Росії, що Європа піддасться на енергетичний шантаж.
«Україна зуміла обернути битву на свою користь. І якщо це їм вдалося зробити з менш, ніж 20-ма системами HIMARS, то уявіть, що вони зможуть зробити, якщо в них їх буде 60! А якщо буде ще більш далекобійна зброя, чи літаки F16, чи танки М1. Все це їм потрібно надати. Але навіть без них українці вже виграли свою війну за незалежність, бо Путіну не вдалося досягти своїх цілей. Питання залишається відкритим, скільки своєї території Україна контролює, але питання про те, чи буде існувати незалежна Україна, вже не стоїть», – каже Бут.
Немає великого ризику в тому, щоб надати українцям системи далекої дії, які могли би сильно допомогти у відвоюванні своєї територіїМакс Бут
Як він каже, адміністрація президента Джо Байдена, права в тому, що немає потреби в американському війську на місці, і в цьому сенсі ескалація була би зайвою. Але, рішення не посилати всю зброю, яку Америка може надати Україні, на його думку, є хибним, бо, немає великого значення, чи це ракети стріляють на 50 кілометрів, чи на 150, навряд чи Кремль почне через це Третю світову війну.
«Путін поводиться раціонально. Йому не вдалося взяти Київ, він відступив. Він не нападає на країни-члени НАТО, він не збирається починати Третю світову. Тому немає великого ризику в тому, щоб надати українцям системи далекої дії, які могли би сильно допомогти у відвоюванні своєї території», – каже Бут.
Генерал Брідлав не думає, що Україна зможе отримати найскладнішу західну зброю, таку як літаки F 16 найближчим часом. Але причина не в росіянах, а в тому, що для неї потрібні підготовлені військові. І це те, чим Америка та інші союзники планують займатися найближчим часом – тренувати українських вояків, щоб не окремі роди військ, а вся українська армія піднялася на високотехнологічний рівень. Адже українці вже довели, що вони можуть швидко опановувати високотехнологічну зброю, каже Брідлав.
Ми не збираємося нікого найближчим часом атакувати за допомогою HIMARS, тому треба посилати в Україну все, що є, і будувати нові запасиМакс Бут
Щодо Америки, то їй потрібно буде створити більший запас зброї з огляду на те, що багато обладнання зараз посилається з американських сховищ, говорить Брідлав. На його думку, настав час збільшити бюджет на виробництво нової зброї. Це мало б заспокоїти Пентагон, який, як сказав Макс Бут, боїться залишитися з порожніми сховищами.
«Ми не збираємося нікого найближчим часом атакувати за допомогою HIMARS, тому треба посилати в Україну все, що є, і створювати нові запаси», – пояснює Бут.
Російське військо виснажене, але його вистачить ще надовго
Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, почесний співробітник Євразійського центру Атлантичної ради та голова Центру Стратегії оборони, каже, що час не працює на Україну, тому в наступ потрібно було переходити, як тільки українські військові отримали навіть найменші переваги. На його думку, все було зроблено правильно і без поспіху, в жодному випадку не «будь-якою ціною», але використовувати всі можливості, щоб витіснити ворога зі своєї території.
На його думку, російське військо є зараз більш вразливим. Після великих втрат до нього беруть людей «ледь не з вулиці», але цих людей ще багато, тому нинішній рівень інтенсивності війни Росія може підтримувати ще протягом довгого часу, вважає Загороднюк.
"Вони мобілізують людей з тимчасово окупованих територій", - говорить Загороднюк. Він додає, що відомі випадки, коли російське військо при відступі стріляє по завербованих з окупованих територій українцях.
Він каже, що брак своїх кадрових військових та мобілізаційного потенціалу змушує росіян відправляти на фронт українців з окупованих територій. При цьому ставлення до них, як до «гарматного м’яса».
«Вони мобілізують людей з тимчасово окупованих територій, і те, що вони роблять з ними жахливо – вони посилають їх на передову», – розповідає Загороднюк. Він додає, що відомі випадки, коли російське військо при відступі стріляє по завербованих з окупованих територій українцях.
З іншого боку, Росія намагається утримати свій статус глобальної надпотуги, тому змушена утримувати якісь війська в інших частинах Росії та світу, говорить Загороднюк. «Тому питання не в тому, який потенціал має Росія, а що вона може з нього використати в Україні», – вважає Загороднюк.
Аналітик корпорації RAND Дара Массікот додає, що за її даними, дійсно, росіяни намагаються набрати якомога більше людей, щоб відправити на фронт, і не гребують ні в’язнями, ні пацієнтами психіатричних лікарень. Але вони не можуть замінити тих навчених військових, які вже загинули в перші місяці війни – підготовлених танкістів, артилеристів, моряків.
«У них ще зберіглася зброя, багато зброї, яка зберігається десь у Сибіру, але не вся вона готова до використання. Тому вони почали використовувати ракети з кораблів, які не мають такої точності, і це призвело до великих втрат серед цивільного населення. Це ж стосується і російської авіації – російські літаки літають на дуже низькій висоті, стріляють ракетами, які є дуже неточними і намагаються тут же втекти, щоб їх не збила українська ППО. Росія мала б мати велику перевагу в повітрі, на цифрах, але її немає», – каже Массікот.
Однак, вона додає, що росіяни продовжують подавати сигнали, що вони не полишають своїх цілей в Україні, навіть якщо їх не вдається досягнути негайно. Наприклад, росіяни оголосили, що переносять на листопад «референдум» в Херсонській області, що на думку Массікот свідчить про те, що вони зрозуміли, що через безпекову ситуацію не можуть провести цей референдум зараз.
Метою росіян на даному етапі експертка вважає окупацію чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - щоб анексувати їх та включити до складу Росії. Це, на думку росіян, мало б змусити Захід відступитися і не надавати подальшої допомоги Україні.
Слабке місце Європи – питання енергетики і Росія буде максимально експлуатувати цю слабкість, вважає Андрій Загороднюк. Відповідаючи на питання про те, чи можна очікувати напади на енергетичні об’єкти, він сказав, що не сумнівається, що вони будуть. А крім цього, буде велика агітаційна кампанія, що має підірвати віру в Україну, розхитати єдність Заходу, переконати його в тому, що він уже «втомився від України» і треба її примусити до переговорів з Росією. «І цьому потрібно протистояти усіма способами», – вважає Загороднюк.
Генерал Брідлав думає, що енергетика може бути головною темою цієї зими. «Росіяни хочуть роз’єднати європейців та їхні уряди, щоб змусити уряди піти на угоди з росіянами. Для цього вони навіть готові пожертвувати своїми військовими, – каже Брідлав. – Вони мають з усіх сил демонструвати, що виграють».
Чому Америка і світ мають допомогти Україні перемогти?
На думку Макса Бута, відомого журналіста та коментатора, Кремль намагається в Україні зламати весь післявоєнний порядок, і якщо дозволити йому це зробити в Україні, він піде далі, наступними його жертвами стануть країни Центральної Європи, в тому числі і члени НАТО, і не лише вони.
Якщо Путіну зійде з рук все те, що він зараз робить в Україні, то Китай може подумати, що йому зійде з рук все, що він захоче зробити з ТайванемМакс Бут
«Це також пошле поганий сигнал Китаю, який замислюється над тим, щоб захопити Тайвань. І це вже війна, яка може дуже легко затягнути США у Третю світову війну. Бо якщо Путіну зійде з рук все те, що він зараз робить в Україні, то Китай може подумати, що йому зійде з рук все, що він захоче зробити з Тайванем. І навпаки, якщо світ залишиться об’єднаним, це надішле дуже потужний сигнал Росії, що верховенство права залишається чинним. Тому майбутнє Європи вирішується на полі бою в Україні», – каже Бут.
На його думку, в Америці зараз немає розбіжностей щодо того, чи підтримувати Україну, США надають безпрецедентну підтримку Україні. Але з’являються й інші голоси.
«Є два найвпливовіші праві лідери в Америці: Дональд Трамп і Такер Карлсон, які фактично підтримують Путіна. Вони обидва просувають проросійську, пропутінську пропаганду, особливо Такер. Це означає, що всередині Республіканської партії є значна частина, яка любить Путіна. Також є ізоляціоністи. І третя група – республіканці, які зосереджені на Китаї і Тайвані, і вважають, що не потрібно нічого робити в Європі, а займатися лише Китаєм і Тайванем. Але вони не бачать ширшої картини – найкраще, що ми зараз можемо зробити для Тайваню – це врятувати Україну і змусити Росію заплатити колосальну ціну за її агресію», – переконаний Бут.
Він каже, що зараз все виглядає добре, але побоюється, що ситуація може змінитися, особливо, якщо в результаті виборів у листопаді контроль над Конгресом перейде до республіканців. «Дуже важливо, щоб нову допомогу Україні ухвалили до того часу, коли почнуться засідання в Конгресі у новому складі», – вважає Бут.
У кожному разі, на думку експертів Атлантичної ради, надзвичайно важливо пояснювати виборцям і в Америці, і в Європі, що Україна сама по собі є важливою країною, але набагато більшим і важливішим є питання того, за що борються українці – систему спільних цінностей та правила міжнародного співжиття, а тому інвестиція в боротьбу українців зараз допоможе уникнути набагато більших проблем у майбутньому.
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- Голос Америки
Країни Балтії домовились заборонити в'їзд росіянам
Країни Балтії забронять в'їзд для росіян, які мають Шенгенську візу. Про досягнення такої принципової домовленості оголосили міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії у середу. Виключення стосуватимуться дипломатів, тих, хто подорожує до родин, або з гуманітарною метою.
Заборона вступить в дію з середини вересня, оголосив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "В останні тижні та місяці кількість перетинів кордону громадянами РФ з Шенгенськими візами значно зросла. Це стає питанням громадянської безпеки. Це також питання моральної та політичної площини", - заявив Рінкевичс на прес-конференції в Литві.
Фінляндія не приєднилась до заборони, через правову невизначеність, оголосив міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто. "Чи можна скасувати вейсь принцип Шенгену? Це наразі неясно", - висловив посадовець сумнів стосовно того, чи може Фінляндія не дозволити в'їзд особам, які мають візи, видані іншими Шенгенськими країнами.
В квітні країни Балтії припинили видачу нових віз росіянам. В Естонії з серпня діє заборона на в'їзд для росіян з Шенгенськими візами, виданими країною. Фінляндія в серпні скоротила кількість виданих росіяним віз.
Перельоти між Росією та країнами Шенгену скасовано, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і в'їзд через наземний кордон став чи не єдиним шляхом для росіян, щоб дістатись Шенгену.
У вівторок Єврокомісія запропонувала ЄС скасувати полегшений режим в'їзду росіян для ЄС. В результаті таких дій, не будуть видаватись багаторазові візи, росіяни повинні будуть сплачувати збільшений збір - 80 євро замість 35. Також час обробки віз збільшиться з 10 до 15 днів, збільшиться перелік документів, йдеться в пропозиції Єврокомісії.
"Візова політика ЄС - сигнал довіри - довіри, яку Росія повністю зруйнувала своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною проти України, - заявив віце-президент ЄС Маргарітіс Шінас. - Поки триває військова агресія Росії проти країни-кандидатки до ЄС, громадяни Росії не можуть користуватись полегшеним режимом з Європою. ЄС знову показує непохитну єдність у відповідь на російьку військову агресію".
ЄС раніше скасував спрощений в'їзд для окремих категорій росіян: посадовців та бізнесменів.
В статті використано матеріал Reuters.
Ліз Трасс говорила з Зеленським і Байденом про проблеми «спричинені війною Путіна»
Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс одразу після свого призначення 6 вересня телефонувала до президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена, щоб наголосити на співпраці у вирішенні «спільних завдань, особливо крайніх економічних проблем спричинених війною Путіна».
Британський уряд наголошує, що дзвінок Ліз Трасс до Володимира Зеленського був першим з її офіційних розмов зі світовими лідерами.
«Вона повторно наголосила українському керівникові, що він має її повну підтримку, а Україна може покладатися на довготермінову допомогу Великої Британії», - йдеться в офіційному повідомленні з Лондона, де зокрема вказано, що Ліз Трасс «з задоволенням прийняла запрошення незабаром відвідати президента Зеленського в Україні».
У британському викладі змісту розмови Трас з Байденом підкреслено, що «лідери підкреслили свої зобов’язання зміцнювати свободу у світі, долати ризики створювані автократіями і домогтися, щоб Путін зазнав поразки в Україні».
Білий дім повідомив, що окрім «підтримки України у її захисті від російської агресії» Трас і Байден говорили про «виклики створювані Китаєм, недопущення, щоб Іран будь-коли здобув атомну зброю та забезпечення сталих і доступних джерел енергії».
У першому виступі в якості голови британського уряду Ліз Трас назвала дії Москви серед головних причин глобальних труднощів.
«Ми зараз постали перед суворим зустрічним вітром, спричиненим огидною війною Росії в Україні та наслідками КОВІДу», - сказала вона британцям, пообіцявши, одразу ж «взятися за енергетичну кризу спричинену війною Путіна».
"Мисливець за нацистами" з Мін'юсту США: Ми невпинно шукатимемо тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Інтерв'ю
Майже 30 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії з боку російських сил зареєстрували українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому цього року. США долучились до розслідувань цих злочинів. Координує розслідування у Міністерстві юстиції США посадовець з 37-річним стажем, директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум.
Ілая Розенбаума називають «мисливцем на нацистів» - більшість своєї кар’єри він присвятив розслідуванню та переслідуванню нацистських воєнних злочинців. Разом із ним воєнні злочини, скоєні в Україні, розслідує головний прокурор відділу Міністерства юстиції США з притягнення до відповідальності за воєнні злочини Крістіан Левек. Про те, як проходить розслідування російських воєнних злочинів, та чи схожі злочини російських військових на злочини нацистів, журналіст "Голосу Америки" Олексій Коваленко поговорив в ексклюзивному інтервʼю із Ілаєм Розенбаумом та Крістіан Левек.
Олексій Коваленко: Пане Розенбауме, ви працювали в Міністерстві юстиції більше 35 років, протягом десятиліть полювали на нацистських воєнних злочинців. Який досвід, засвоєний під час розслідування нацистських воєнних злочинів, ви використовуєте зараз під час розслідування російських воєнних злочинів в Україні?
Ілай Розенбаум: Уроків, які ми винесли з розслідування та судового переслідування нацистських злочинців Другої світової війни, які прибули до цієї країни, багато. Справи злочинів нацистів під час Другої Світової і сьогоднішні справи, скоєні в Україні – фундаментально є одним і тим самим питанням злочинів, скоєних під час війни, тож треба довести, хто їх скоїв.
На жаль, різниця у розгляді справ Другої світової війни полягає в тому, що нацистську Німеччину змінив відповідальний німецький уряд, який переслідував представників власного народу за участь у нацистських злочинах. Як ви можете собі уявити, найближчим часом не очікується співпраця з боку влади Російської Федерації.
Також, у цьому випадку війна, звичайно, все ще триває, тривають трагічні події, злочини все ще скоюються, і це робить ці справи, безумовно, найбільш невідкладними для мене та моїх колег, порівняно із будь-якими справами, з якими ми працювали. Ці злочини продовжують скоювати, і є гостра потреба дати знати всім потенційним злочинцям, що Сполучені Штати співпрацюють з урядом України, зокрема, з Генеральною прокуратурою України, з Національною поліцією України та з органами влади по всій Європі для розслідування та судового переслідування цих злочинів.
Дві країни, які як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій - нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не київська влада.Ілай Розенбаум
Тож, якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості так само як довелося це робити нацистським злочинцям.
О.К.: Ви розслідували численні воєнні злочини нацистів і зараз розглядаєте справи про воєнні злочини Росії в Україні. То ж що ви думаєте про заяви президента Росії про «денацифікацію»?
І.Р.: Після приблизно тридцяти семи років розслідування справ та притягнення до відповідальності нацистів часів Другої світової війни я думаю, що можу сказати, що впізнаю нациста, коли його побачу. Українська влада не є нацистською.
Дві країни, які як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій - нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не київська влада.
О.К.: Російські війська вчиняли воєнні злочини та злочини проти людства в Україні: це добре задокументовані, іноді в прямому ефірі, бомбардування лікарень, розбомблений театр у Маріуполі, позасудові вбивства, страти військовополонених. Чи можете ви пролити світло на нинішню співпрацю з українськими слідчими та слідчими Міжнародного кримінального суду у розслідуванні цих злочинів?
І.Р.: Мабуть, є два аспекти, на яких я маю зосередитися. Один із них – це дотримання наших власних законів тут, і це також, можна сказати, має дві складові. Однією з них є ініціатива KleptoCapture, про яку генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив у березні. Серед іншого, KleptoCapture переслідує тих, хто сприяє агресії з боку Російської Федерації. Більшість ваших глядачів, напевно, бачила новинні фотографії супер-яхт, які наш уряд конфіскував у олігархів, що підтримують уряд Путіна.
Якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості так само як довелося це робити нацистським злочинцям.Ілай Розенбаум
Крім того, є також наші власні розслідування воєнних злочинів, які очолює моя колега Крістіан Левек, яка є головним прокурором у справах України.
Є також тренувальна програма з міжнародного кримінального розслідування, яка дуже тісно співпрацює з Національною поліцією України. Вони займались цим роками. Зараз вони спрямовані на підтримку розслідувань воєнних злочинів на місцях. Є підтримка із судово-медичною експертизою. Є також і різні види технологічної підтримки, включно із IT та інші речі, в які я не можу вдаватись. Але це дуже-дуже тісна співпраця. Ми буквально вчора зустрічались із представниками офісу Генпрокуратури України. Ми тісно співпрацюємо.
Крістіан Левек: Щодо розслідувань і судових переслідувань у США, про які ви згадали, кожного дня ми дізнаємось про історії злочинів, які вчиняють в Україні. Робота прокурорів і слідчих – працювати разом як всередині країни, так і разом із нашими міжнародними колегами, щоб просіювати цю інформацію, методично її оцінювати. Звичайно, те, що ми намагаємось зробити це в іншій країні протягом активного збройного конфлікту, додає певних ускладнень, але ми разом намагаємось робити всі ці речі.
О.К.: Зрозуміло, що важко говорити про деталі розслідувань, що тривають, але можете розказати загальні деталі розслідувань воєнних злочинів, скоєних в Україні, якими ви займаєтесь?
К.Л.: На жаль, я не можу говорити про конкретні розслідування. Що я можу сказати, як також публічно заявляв генеральний прокурор - відповідно до нашого Закону про воєнні злочини, США мають юрисдикцію у справах, коли громадянин США є жертвою або виконавцем воєнного злочину. Це наш обов’язок провести належну оцінку і проаналізувати обставини, щоб визначити, чи був скоєний воєнний злочин, у відповідності до цього закону.
О.К.: Повертаючись до співпраці з різними міжнародними організаціями. Зараз існує багато міжнародних організацій, спостерігачів, які збирають докази воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами в Україні. Враховуючи величезний масштаб злочинів, скоєних російськими військами в Україні, яка організація або установа, на вашу думку, могла б бути найкращим форумом для судового переслідування злочинців?
К.Л.: Думаю, що немає однозначної відповіді щодо того, який форум є найкращим для судового переслідування злочинців. Також, одна з важливих речей, які ми бачимо зараз в Україні – національні органи влади мають добре функціонуючу правову систему з потенціалом і здатністю розслідувати злочини, які відбувають на їхній землі. І це дуже важливо. Вони продовжують звітувати про свою діяльність. А допомагати та підтримувати цей процес – це також відповідальність міжнародної спільноти, інших національних органів влади, Сполучених Штатів і міжнародних організацій. І одна з ролей Сполучених Штатів полягає в тому, що коли ми маємо відповідну юрисдикцію – ми проводимо власні розслідування.
О.К.: Пане Розенбауме, ви згадали зустріч з представниками генпрокуратури України. Чи були якісь особливі запити від української сторони, де могла б бути потрібною допомога Сполучених Штатів у розслідуванні воєнних злочинів російських військових, скоєних в Україні?
І.Р.: Ми отримали певні запити, і як завжди оцінюємо їх та реагуємо відповідним чином. Я не можу вдаватися в подробиці. Ми теж зробили власні запити щодо наших розслідувань.
Наш генеральний прокурор сказав, що Міністерство юстиції "зазирне під кожен камінь" в наших зусиллях досягти притягнення до відповідальності за злочини. Він також сказав, що ми будемо невпинними. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ми невпинні і будемо невпинними, скільки б часу не знадобилосьІлай Розенбаум
Надзвичайна річ сталась, коли ми з пані Левек були в Гаазі в липні на Міністерській конференції з питань відповідальності в Україні. Тоді всі сорок п’ять країн зустрілися з однією метою – притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та інші тяжкі злочини в Україні з початку неспровокованого вторгнення Росії. У моєму житті, а я вже досить довго живу на цій планеті, немає з чим це порівняти. Сорок п’ять націй об’єдналися заради цієї єдиної мети. Наш генеральний прокурор сказав, що Міністерство юстиції "зазирне під кожен камінь" в наших зусиллях досягти притягнення до відповідальності за злочини. Він також сказав, що ми будемо невпинними. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ми невпинні і будемо невпинними, скільки б часу не знадобилось
О.К.: Ви згадували, що величезна кількість доказів воєнних злочинів – одна з речей, які відрізняють розслідування злочинів, скоєних в Україні від розслідувань воєнних злочинів нацистів часів Другої світової. Кількість візуальних доказів злочинів іноді величезна, часом – з акаунтів самих російських солдатів у соціальних мережах. Наскільки це допомагає в процесі розслідувань?
І.Р.: Всі ці зображення та перехоплені повідомлення можуть бути важливими доказами. Знову ж таки, це докази, яких зазвичай не було у справах нацистів у Другій світовій війні. Але іноді вам не потрібно стільки доказів. Наприклад, згадаю останню справу про нацистські злочини часів Другої світової, яку ми виграли лише два роки тому. Підсудному було 90 років. І ця справа почалася з залитої водою картки особового складу СС, яку знайшли в Любекській затоці в Німеччині в 1950 році. Текст можна було прочитати лише частково, але на ній було ім`я чоловіка, який працював охоронцем у концентраційному таборі, про який практично не збереглося жодних записів. Але у нас є здібні працівники і досвід, щоб будувати справи з дуже маленького набору доказів. Ми працюємо в партнерстві з ФБР, відділом розслідувань Міністерства національної безпеки, багатьма відділами Міністерства юстиції. І, звичайно, ми працюємо з Держдепом.
О.К.: Знову ж таки, зрозуміло, що ви не можете говорити про деталі розслідувань і не оприлюднюєте їхні подробиці. Але хто саме ці злочинці, воєнні злочини яких ви розслідуєте? Чи це солдати, командири, бойовики?
К.Л.: Під час наших розслідувань ми не обов’язково маємо одну категорію злочинців. Ми дивимось на поведінку та тих, хто вчинив або потенціально вчинив би злочин. Знову ж таки, справи мають підпадати під наш закон про воєнні злочини. Ті, хто натиснув спусковий гачок є потенційною ціллю розслідування. Тобто, люди, які фактично стріляли в жертву, якщо обставини свідчать про те, що це було воєнним злочином. Також, це командири середнього рівня, а також командири вищого рівня.
О.К.: Який процес встановлення того, чи є один чи інший злочин воєнним злочином чи злочином проти людства?
К.Л.: Спочатку ми встановлюємо, чи маємо ми відповідну юрисдикцію, як я вже згадала, вона досить обмежена. ++ Потім, ми дивимось якою є природа злочинної поведінки і чи відповідає це нашому закону. Чи є це умисним вбивством цивільної особи, яка не брала участь у бойових діях? Чи були заподіяні навмисні страждання особі, яка перебуває під захистом? Чи є це незаконним ув’язненням? Чи це щось інше, що підпадає під наш закон про воєнні злочини? Тому ми буквально дивимось на цей закон. Ми розглядаємо поведінку, факти, звинувачення, бачимо, чи є відповідність.
О.К.: А щодо самого президента Росії Володимира Путіна. Чи він не мусить понести відповідальність відповідно до принципу «вищої відповідальності»? Враховуючи докази, які безпосередньо пов’язують Путіна з воєнними злочинами - чи не повинен бути трибунал для Путіна? Наприклад, такий, який був у справі проти Слободана Мілошевича?
І.Р.: Ми представляємо Міністерство юстиції Сполучених Штатів і ми зазвичай не звинувачуємо людей, окрім як через наш власний судовий процес в обвинувальних актах і в суді, якщо ми не є частиною якогось міжнародного трибуналу. Тому мені доведеться утриматися від характеристик президенту та іншим. Але добре, що ви згадали Слободана Мілошевича. Я б додав колишнього лідера Східної Німеччини Еріха Хонеккера до списку іноземних лідерів, які ніколи не думали, що закон їх наздожене. А інколи саме так і відбувається.
О.К.: Під час вашої поїздки в Україну, генпрокурор Гарланд сказав: «Воєнним злочинцям не сховатися». З огляду на кількість воєнних злочинів, скоєних в Україні, переслідування воєнних злочинців може тривати роками. Чи очікуєте ви, що багато країн будуть готові екстрадувати російських воєнних злочинців?
І.Р.: Коли я був із генпрокурором 21 червня в Україні, було дуже сумно бути там через те, що відбувається. Але також було дуже надихаюче бачити мужність і рішучість наших українських колег відстоювати справедливість і боротися за територіальну цілісність своєї країни. Один із прокурорів навіть був у військовій формі. Я підтримую слова генерального прокурора: «Злочинцям не буде де сховатись». Той факт, що 45 країн узгодили план дій в Гаазі в середині липня, думаю, є прикладом цього. Справді, можуть знадобитися роки чи десятки років для досягнення повного правосуддя, але я вірю, що це буде.
У Сполучених Штатах Україна має потужну двопартійну підтримку, її підтримують по всій країні в усіх 50 штатах і територіях, і неможливо уявити, щоб інша адміністрація не присвятила себе досягненню необхідної справедливості.Ілай Розенбаум
О.К.: Пане Розенбауме, ви наголосили, що між післявоєнною Німеччиною та Росією є різниця в тому, що, ймовірно, Росія не захоче співпрацювати, якщо там не зміниться влада. Чи існує процедура здійснення правосуддя, якщо ті, хто вчинив воєнні злочини вирішать не залишати Росію, тобто не буде варіанту з екстрадицією?
І.Р.: Швидше за все, правосуддя доведеться досягати без співпраці з російською владою, якщо не зміниться влада і не зміниться ставлення цієї влади. Існують різні механізми, включно із цивільною відповідальністю, яка допоможе забезпечити певну міру справедливості навіть поза системою кримінального правосуддя.
Багато різних судів у багатьох країнах і багато різних організацій – урядових, міжурядових та неурядових – всі співпрацюють разом, щоб відстояти справедливість для жертв. Жертвам, які вижили, надається допомога, щоб впоратись із фізичними та психологічними наслідками того, що вони пережили.
О.К.: Ви говорили про роботу команди Міністерства юстиції у притягненні до відповідальності винуватих у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Україна має двопартійну підтримку в США, та чи можна передбачити зміни у вашій роботі, якщо будуть зміни в Конгресі або адміністрації?
І.Р.: Якщо говорити про розслідування справ злочинів нацистів у Другій світовій війні як приклад, наш досвід показує, що обов’язки відстоювати справедливість у цих справах не залежать від того, яка партія в США при владі. У Сполучених Штатах Україна має потужну двопартійну підтримку, її підтримують по всій країні в усіх 50 штатах і територіях, і неможливо уявити, щоб інша адміністрація не присвятила себе досягненню необхідної справедливості.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
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