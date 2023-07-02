Шеф-кухарка Анна Волошина заохочує донатити у Кремнієвій долині їжею

Страви української кухні можуть зібрати найбільше донатів - переконана українська шеф-кухарка Анна Волошина, авторка англомовної книги українських рецептів “Будьмо”. Жінка вже понад рік організовує благодійні вечері української кухні, а також намагається поширювати українські рецепти серед американців продаючи свою книгу.

Добре знана у Кремнієвій долині Анна Волошина уже не перший рік організовує поп - ап вечори та майстер класи, на яких показує страви української кухні. Та після повномасштабного вторгнення - на цих вечорах не просто смачно годує, а й збирає гроші.

Анна популяризує українську кухню і в своїй книзі під назвою “Будьмо”. 224 сторінки з інтерпретацією рецептів, які готували у її сім'ї у Снігурівці Миколаївської області стали відкриттям для американських гурманів в розпалі війни.

"Звісно, звідки я могла брати рецепти? Це все мама і бабуся. В нас є така особливість кулінарна, що рецепти дуже рідко записуються в Україні і усно передаються від мами до доньки. От я персонально бігала за своєю мамою, стояла за нею, записувала, Бо я кажу: "Мамо, скільки ти кладеш борошна в тісто? А скільки в цій склянці? Кожна склянка інша… "– ділиться Аня.

У книзі квінтесенція української кухні: закуски - оселедець, супи - зелений борщ, головні страви - качка з яблуками. Серед десертів і медовик і сирник. А також закрутки і навіть настоянки.

"Декілька дуже класних страв, які люди люблять і прямо просять мене приготувати. Це пампушки. В мене є знайома італійська кухарка, яка обожнює мої пампушки, друга страва це помідори моєї мами, які просто мариновані помідори неймовірно смачні. Як завжди готую на всі свої вечері – вона завжди приносить найбільше радості всім".

Рецепти Ані публікували у Washington post, The New York Times та на BBC. Загалом Анна завдяки організації вечорів, майстер класів та кулінарних онлайн- марафонів зібрала понад 200 тисяч доларів. Більшість зібраних грошей надала Worldkitchen іншого знаменитого шефа Хосе Андреса, який організував харчування для українців на кордоні, а потім у зруйнованих містах. Worldkitchen отримало також 10 відсотків перепродажів книги. Також Волошина підтримала український проект "Місто Добра" і виконувала запити військових, зокрема, доставку турнікетів.

Жінка каже, іншою функцією таких вечорів та майстер класів є поширення кулінарного тренду серед інших кухарів.

"В мене є знайомий кухар, він з дуже відомого мішленіського ресторану, і він зробив вечерю, де запросив дуже багато мішленівських кухарів, і вони зібрали п'ятдесят тисяч доларів. Інша кухарка зібрала сто тисяч доларів".

Їжа - вважає Аня, своїми смаками та ароматами. може найефективніше нагадувати про Україну:

"Через їжу набагато легше доносити повідомлення. Американці просто вже втомилися читати про війну. Вони живуть своїм життям. Україна дуже далеко від них, і через їжу набагато набагато легше знайти з ними якийсь контакт".

Аня обіцяє невдовзі відправитись в експедицію Україною, де буде збирати матеріал на свою другу книгу - автентичних, давньоукраїнських рецептів.