Зірка серіалів "Всі жінки - відьми" та "Беверлі Гіллс" Шеннен Догерті бореться із раком грудей 4 стадії

Відома американська акторка Шеннен Догерті розповіла, що бореться із раком грудей четвертої стадії.

Вперше хворобу діагностували у 2015 році, два роки потому (після курсу лікування) у неї була стадія ремісії. 4 лютого, у Всесвітній день боротьби проти раку вона повідомила, що захворювання повернулось.

Славу 48-річній акторці принесли ролі Бренди Волш у серіалі "Беверлі Гіллз, 90210" (1990-1994) та Прю Галлівел у серіалі "Всі жінки - відьми" (1998-2001).

Впродовж останнього року Догерті продовжувала працювати над серіалом "BH90210", це перезапуск "Беверлі Гіллз, 90210".

В інтерв'ю телеканалу ABC News вона розповіла, що їй особливо важко дались новини про смерть колеги - актора Люка Перрі: "Для мене було дивно, враховуючи мій діагноз, бачити, що першим помирає хтось, хто здавався здоровим. Це дійсно мене вразило, і я могла його вшанувати лише продовживши зніматись у серіалі".

Догерті зізналась: "Я думала, що коли я нарешті про все розповім, що я працювала по 16 годин на день, люди подивляться і скажуть: "Боже, можна працювати навіть із 4-ю стадією". Наше життя не закінчується на тій хвилині, коли ми отримуємо діагноз".

Зараз в акторки триває судова тяганина зі страховою компанією. Догерті каже, що їй відмовились оплачувати збитки за руйнування її маєтку в Малібу під час лісової пожежі. Суд постановив оприлюднити документи, зокрема, медичну картку акторки, тому вона вирішила самостійно розповісти публічно про стан свого здоров'я.

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