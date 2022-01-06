Заступниця Держсекретаря Венді Шерман поговорила про Україну із заступником генсека НАТО

Заступниця Держсекретаря Венді Шерман, яка наступного тижня проведе у Женеві двосторонні переговори з питань безпеки із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим, сьогодні провела розмову із заступником генсека НАТО генералом Мірчею Джоане. Про це заявив речник Деждепу Нед Прайс.

Як повідомляється, сторони обговорили спільні занепокоєння щодо накопичення Росією сил на кордонах України.

"Вони обговорили зустріч Ради НАТО-Росія 12-го січня. Альянс лишається готовим до змістовного діалогу з Росією, лишаючись єдиним для стримування подальшої агресії", - йдеться у заяві розміщеній на сайті Держдепу США.

У четвер Держдеп також оприлюдив деталі візиту Шерман до Швейцарії та Бельгії 8-13 січня.

"Візит слідує за широкими дипломатичними зусиллями разом з нашими європейськими союзниками та партнерами щодо розробки спільного підходу до неспровокованого накопичення Росією військової сили вздовж кордонів України та нашими спільними зусиллями заохотити Росію обрати дипломатію та здійснити розрядку в інтересах євроатлантичної безпеки та стабільності", - відзначає Держдеп США.

Як відомо, Росія вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну та ін, та звинувачує Київ в ухиленні від виконання підтриманих США Мінських угод. Вашингтон називає Мінські угоди безальтернативними та підтримує їх виконання.

У США заявили про неприйнятність низки висунутих Росією вимог. Натомість Москва заявляла, що альтернативою їм є звернення Москви до "військово-технічних заходів" у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу.

Раніше заступник міністра іноземних справ Росії Руденко заявив ТАСС, що надані Росією проекти договорів із США та НАТО щодо гарантій безпеки є основою "для розгляду практичних кроків у сфері забезпечення безпеки не лише Росії, а і інших пострадянських держав", зняття занепокоєнностей Росії та мінімізації потенційних загроз.

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