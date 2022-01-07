Заступниця держсекретаря США говорила про стримування Росії з колегами з Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії

Заступниця держсекретаря Венді Шерман, яка яка наступного тижня проведе у Женеві двосторонні переговори з питань безпеки із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим, напередодні спілкувалась з високопосадовцями зовнішньополітичних відомств Франції, Італії, Німеччини, та Великої Британії. Про це повідомляє Державний департамент США.

"Вони пообіцяли продовжувати тісну координацію між США та Європою з метою стримування подальшої агресії Росії проти України та підтвердили свої забов'язання накласти масивні наслідки та жорстку ціну на Росію за дестабілізуючі дії", - вказує офіційне повідомлення.

Як повідомляв "Голос Америки", у четвер Шерман, серед іншого, провела розмову із заступником генсека НАТО генералом Мірчею Джоане.

торони обговорили спільні занепокоєння щодо накопичення Росією сил на кордонах України.

"Вони обговорили зустріч Ради НАТО-Росія 12-го січня. Альянс лишається готовим до змістовного діалогу з Росією, лишаючись єдиним для стримування подальшої агресії", - йдеться у заяві розміщеній на сайті Держдепу США.

У четвер Держдеп також оприлюднив деталі візиту Шерман до Швейцарії та Бельгії 8-13 січня.

"Візит слідує за широкими дипломатичними зусиллями разом з нашими європейськими союзниками та партнерами щодо розробки спільного підходу до неспровокованого накопичення Росією військової сили вздовж кордонів України та нашими спільними зусиллями заохотити Росію обрати дипломатію та здійснити розрядку в інтересах євроатлантичної безпеки та стабільності", - відзначає Держдеп США.

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