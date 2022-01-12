Дії Росії щодо України визначають долю "Північного потоку-2"

Дії Москви щодо України відіграють вирішальну роль у долі газопроводу "Північний потік – 2", - заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман.

"На наш погляд, дуже важко уявити, що газопроводом розпочнеться постачання газу або що його буде введено в експлуатацію, якщо Росія відновить свою агресію проти України", – заявила журналістам Шерман після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі.

За її словами, газопровід, який поки що не введений в експлуатацію, підриває енергетичну та національну безпеку "значної частини євроатлантичної спільноти".

Шерман також сказала, що Росія не принесла "нічого нового" під час зустрічі з представниками НАТО, але не відкинула ідею проведення подальших дискусій.

"Я думаю, що сьогодні всі союзники голосно і чітко донесли до Росії, що дуже складно вести діалог і докладати дипломатичні зусилля, що сприяють успіху, коли у вас зосереджено 100,000 військовослужбовців, ведуться навчання з бойовими стрільбами, пропаганда, дезінформація та інші зусилля", - додала Шерман.

За словами Шерман, якщо Росія хоче досягти вирішення ситуації біли українських кордонів дипломатичним шляхом, то їй слід вжити заходів щодо деескалації. "І я дуже сподіваюся, що вона це зробить, бо інакше наслідки для неї будуть дуже серйозними", – зазначила високопосадовиця.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що після засідання Ради Росія-НАТО заступник міністра закордонних справ Росії Грушко вчергове відзначив, що отримання гарантій нерозширення Альянсу є наріжною позицією Москви.

Також раніше російська делегація заявляла, що Росія не має наміру атакувати Україну, а маневри неподалік її кордонів - це реакція на військову співпрацю Заходу із Україною.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки"

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