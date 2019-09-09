Чи стане новий посол США в ООН другом України? Посол України в Канаді Андрій Шевченко. Відео

Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів Голосу Америки, що він був першим з іноземних дипломатів, хто побував в кабінеті Крафт, коли вона приїхала до Отави, та висловив сподівання, що вона буде союзником України в ООН. «Келлі Крафт це людина, яка знає про Україну і їй не треба буде з чистого аркуша починати. Вона спілкувалася і знала про Україну і до приїзду. Це людина твердих поглядів. Вона чудово розуміє, що зараз відбувається на сході України і в Криму. Вона розуміє, яким чином Росія порушує міжнародні правила», - сказав він.