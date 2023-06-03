63 журналісти загинули в Україні від російської війни – Томіленко

Шістдесят один загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань. Станом на початок червня 2023 року за зведеними даними у війні Росії проти України з 24 лютого 2022 року загинули 63 медійники.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Як сказав Томіленко, 14 колег загинули, безпосередньо виконуючи журналістський обов'язок, ще 9 журналістів – цивільні жертви, чиї обставини та причини загибелі з’ясовуються. І ще 40 медійників загинули, перебуваючи у лавах ЗСУ чи правоохоронних підрозділів, захищаючи зі зброєю незалежність України.

За даними Інституту масової інформації, станом на 31 травня 2023 року, з 24 лютого 2022 року було вбито десятеро журналістів під час виконання професійних обов’язків. З них четверо українських та шестеро іноземних. Шістдесят один загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань, зазначено на сайті IMI.

Голова НСЖУ розповів, що чимало українських журналістів, не чекаючи мобілізації, добровільно подалися до війська захищати свою країну.

“Ми у жодному разі не заохочуємо змішувати службу в армії із незалежною журналісткою. Це принципово різні речі. Люди у війську підкоряються військовій дисципліні”, – додав Томіленко в інтерв'ю кореспондентці Голосу Америки Анні Черніковій.

Керівник спілки сказав, що 20% українських редакцій ЗМІ повідомляють, що їхні працівники мобілізовані до служби в армії.