Громадянство США за 8 років - демократи представляють імміграційний законопроект, якому дають мало шансів на схвалення

Демократи у четвер офіційно представляють у Конгресі масштабний імміграційний законопроект президента Джо Байдена, який надасть 8-річний шлях до громадянства 11 мільйонам іммігрантів, які перебувають в країні незаконно, однак шанси на прийняття цієї ініціативи невеликі.

Законопроект значно збільшить легальну імміграцію, і дозволить деяким раніше депортованим іммігрантам подавати заяви про повернення на гуманітарних підставах. Ключові елементи законопроекту були вперше представлені в січні.

Ніхто з республіканців поки не висловився на підтримку ініціативи, заснованої на проімміграціонном підході.

Редактор видання Politico, Блейк Хоуншелл назвав законопроект "приреченим".

Напредодні оприлюднення законопроекту Республіканці у Юридичному комітеті Палати представників Конгресу США назвали його "радикальним" і закликали Байдена зберегти здобути адміністрації Трампа у царині імміграційної політики..

Доповідь республіканців твердить, що законопроект, у разі ухвалення, зменшить безпеку кордонів, призведе до звільненням небезпечних злочинців та ін. "Найбільше від радикального імміграційного порядку денного адміністрації Байдена постраждають громадяни США та особи, які постійно проживають у США на законних підставах", - твердять республканці.

Демократи мають більшість в Палаті представників, однак в Сенаті місця розділилися порівну, а вирішальний голос належить віце-президенту Камалі Харріс. Демократам в Сенаті буде потрібно залучити на свою сторону хоча б 10 республіканців, щоб уникнути процедурного затягування процесу.

Деякі оглядачі вказують на те, що навіть пропонуючи законопроект, який не має значних шансів на підтримку з боку республіканців, президент США Джо Байден може записати собі в актив виконання даної перед виборами обіцянки.

Ініціатором розгляду законопроекту в Палаті представників є конгресвумен Лінда Санчес; наступного тижн сенатор Роберт Менендес представить його на розгляд Сенату.

"Цей законопроект виведе 11 мільйонів із тіні, дасть їм можливість пройти перевірку на наявність правопорушень та перевірку органами нацбезпеки, отримати статус законослухняного іммігранта, з часом подаватись на "зелену картку" і після 8 років почати процес натуралізації. А тим, хто сміє називати це амністією та проповідувати ксенофобію та ненависть: статус кво позбавляє нас економічних переваг інклюзивної, тривалої реформи. Час покінчити із ідеєю, що імміграційна реформа це буцімто програш республіканців, а не перемога для Америки", - твітує Менендес у четвер.

Кілька провідних сенаторів-республіканців вже висловили незгоду з основними положеннями законопроекту.

У четвер з критикою законопроекту висловилася і організація Heritage Action, політичне крило консервативного фонду Heritage Foundation.

«Цей крок лише завдасть подальший шкоди американським трудящим, які вже знаходяться в скрутному становищі через національну кризи в охороні здоров'я та економіці», - сказала виконавчий директор організації Джессіка Андерсон.

Демократи також просувають кілька менш масштабних законопроектів по проблемі імміграції, включно із ініціативою, яка запропонує шлях до громадянства так званим «мрійникам» - іммігрантам, які були незаконно ввезені в країну в дитинстві.

Крім широких заходів щодо легалізації іммігрантів, пропозиція Байдена передбачає безліч змін меншого масштабу, включно із скасуванням вимог щодо володіння англійською мовою для отримання громадянства для осіб старше 50 років, які постійно проживають в країні.

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