Росія заперечує, що інформатор ЦРУ був впливовою особою і мав доступ до Путіна

Цього тижня американські ЗМІ повідомили, що ЦРУ в 2017 році відкликало впливового агента з Москви, який допоміг США зібрати інформацію про спроби Росії вплинути на президентські вибори у США 2016 року. За інформацією, яку першим повідомило CNN, агент мав доступ у Кремль і впливові зв'язки і, зокрема надав США інформацію про роль Кремля в хакерському зламі сервера Демократичної партії.

Реагуючи на повідомлення, російські державні ЗМІ вийшли з публікаціями, що змальовують особу, ідентифіковану російською пресою як Олег Смоленкова, як таку, що не має цінності для розвідки. "Посада Смолєнкова не передбачала контактів з президентом", - заявив пресі прес-серктерар Путіна Дмитро Пєсков. Сергій Рябков, заступник міністра закордоних справ Росії заявив, що Смолєнков "не міг відігравати будь-яку роль у так званому втручання у вибори, бо втручання не було". Смоленков багато пив і полишив стареньку мати, йдеться у повідомленнях російських ЗМІ, пише Reuters.

Якщо цим інформатором справді був Смоленков, зазначають у The New York Times, то 50-річний помічник наближеного до Путіна посадовця міг мати доступ до цінної для ЦРУ інформації.

"Звеличувати цінність перемог розвідки і применшувати перемоги супротивників – стандартна практика", - коментує виданню британський аналітик Марк Галеотті.

Американські ЗМІ розходяться в оцінці причин вилучення агента ЦРУ з Москви. CNN повідомляло, що "відкликання відбулось у час підвищеної занепокоєності у розвідувальних колах тим, як президент Трамп та його адміністрація поводяться з розвідувальною інформацією".

The New York Times, однак, повідомляє, що відкликання шпигуна планувалось це в 2016 році, коли американські розвідці стала відома інформація про масштабність спроб Росії втрутитись до виборів США і "преса підхопила деталі кремлівського джерела в ЦРУ. Посадовці ЦРУ хвилювались про його безпеку і наприкінці 2016 року запропонували екстрадіювати джерело з Росії".

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