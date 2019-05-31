Голлівуд проти. Кіноіндустрія США погрожує припинити працювати у штаті Джорджія через обмеження щодо абортів

На початку травня губернатор Джорджії підписав закон, який забороняє робити аборти після шостого тижня вагітності

Великі світові кінокомпанії - Netflix, Disney та WarnerMedia заявили, що можуть припинити зйомки у штаті Джорджія, якщо там вступить у силу новий закон про аборти. Для штату це серйозна загроза: кіно приносить в його бюджет великі прибутки. Заборона абортів може коштувати Джорджії мільярди доларів.

Бойкот штату

На початку травня губернатор Джорджії підписав закон, який забороняє робити аборти після шостого тижня вагітності. Проте він ще не набув чинності: зараз його оскаржує в суді Американська спілка захисту громадянських свобод. Якщо судді приймуть рішення на користь штату, закон вступить дію з 1 січня наступного року.

Втім, незрозуміло, яке рішення дійсно принесе Джорджії більше користі. Адже якщо обмеження щодо абортів набере сили остаточно, штат може втратити плідну співпрацю із великим кінобізнесом.

У нас у Джорджії працює багато жінок, чиї права, разом з мільйонами інших, будуть суворо обмежені цим законом. Якщо він колись набуде чинності, ми переглянемо всі наші інвестиції в Джорджію

Про готовність припинити зйомки у штаті вже заявили Netflix, Disney та WarnerMedia.

“У нас у Джорджії працює багато жінок, чиї права, разом з мільйонами інших, будуть суворо обмежені цим законом. Якщо він колись набуде чинності, ми переглянемо всі наші інвестиції в Джорджію”, - заявив начальник віділу контенту Netfix Тед Сарандос і додав, що його компанія підтримає позов у суді проти штату.

Голова Disney Боб Айгер сказав, що багато працівників компанії, ймовірно не захочуть працювати в Джорджії.

“Якщо закон вступить в дію, я не бачу практичної можливості продовжувати зйомки в штаті”, - додав він.

До таких заяв приєднались також у WarnerMedia - батьківської компанії для WarnerBros, HBO та інших кінофірм: “Ми уважно спостерігатимемо за ситуацією, і якщо новий закон застосують, ми переглянемо Джорджію як місце для будь-яких нових зйомок”.

Систематичне порушення прав людини у Єгипті, Йорданії (там теж обмежено аборти і поширена практика жіночого обрізання), Китаї та ін. не заважають кінокомпаніям працювати там - твердять критики

Водночас, деякі американські медіа критикують такі рішення компаній, звертаючи увагу на те, що систематичне порушення прав людини не заважає працювати їм з деякими країнами, де ситуація з цим є значно гіршою. Наприклад, Єгиптом і Йорданією, де обмежено аборти й поширена практика жіночого обрізання, чи Китаєм, де влада переслідує мусульманські меншини й утискає громадянські свободи.

Раніше із закликом не підписувати закон про аборти в Джорджії виступили також відомі актори. Звернення підписали зокрема Алек Болдуїн, Бен Стіллер, Шон Пенн, Алісса Мілано та інші.

Новий Голлівуд

За словами губернатора Джорджії, кіноіндустрія дала штату 92 тисячі нових робочих місць, а минулоріч там реалізували 455 проектів = 2,7 мільярда доларів прямих витрат, що своєю чергою принесло штату 9,5 мільярдів прибутку

Якщо компанії підуть - наскільки це може стати серйозною втратою? За словами губернатора Джорджії, кіноіндустрія дала штату 92 тисячі нових робочих місць, а минулоріч там реалізували 455 проектів. Якщо говорити про гроші, це лише 2,7 мільярда доларів прямих витрат, що своєю чергою принесло штату 9,5 мільярдів прибутку. Якщо Netflix, Disney та WarnerMedia припинять зйомки, Джорджія всі ці гроші втратить - і це щонайменше.

Дехто в США уже називає Джорджію “новим Голлівудом”. Це третій штат в Америці за кількістю зйомок — його випереджають лише Каліфорнія та Нью-Йорк. Ось тільки невеликий перелік фільмів, які там знімали: “Месники: Війна нескінченності”, “Чорна пантера”, “Капітан Америка”, “Голодні ігри”, “Форсаж 7”, “Дивергент”, серіали “Дивні дива”, “Ходячі мерці”, “Щоденники вампіра” та багато інших.

Що ж так приваблює кіно в цей південний американський штат? Вигідні умови для бізнесу. У 2008 році там вирішили ввести суттєві податкові пільги для індустрії фільмів - якщо компанія потратить щонайменше півмільйона доларів, їй знизять податки на 30%. Це не єдиний штат, який пропонує такі умови — схожі правила діють в Луїзіані та Нью-Мексико. Проте там, щоб отримати пільги, необхідно виконати ряд додаткових умов. У Джорджії все значно простіше — саме це і робить її дуже привабливим місцем для кінобізнесу. Принаймні, поки що.

Закон в Джорджії

В чому проблема нового закону? На думку його противників, він суттєво утискає права жінок. В законі прописано, що аборти будуть заборонені на ранньому терміні - відтоді, коли в плоду з’явиться серцебиття. Як правило, це стається на шостому тижні вагітності. В цей час багато жінок ще не знають про те, що вони вагітні.

В законі прописано, що аборти будуть заборонені на ранньому терміні - відтоді, коли в плоду з’явиться серцебиття

В більшості країн світу - в тому числі в Україні - аборт за бажанням жінки законно можна зробити до 12 тижня. За винятком випадків, коли вагітність може становити загрозу здоров’ю матері чи інших вагомих причин - тоді лікарі можуть провести процедуру до 28 тижня.

Джорджія — не перший американський штат, що прийняв такий закон. Разом з ним обмежити аборти на ранньому тірміні вирішили в Кентукі, Луїізіані, Міссурі, Міссісіппі та Огайо. Юта та Арканзас проголосували за обмеження процедури до другого триместру (він зазвичай починається з 14 тижня вагітності). В Алабамі виступили за заборону абортів практично в усіх випадках. Разом це 9 штатів.

Такі рішення викликали обурення у великої частини американського суспільства. Зокрема, в соціальних мережах запустили флешмоб з хештегом #YouKnowMe (Ти знаєш мене), під яким люди ділились своїми історіями здійснених абортів.

Прихильники стверджують, що аборт є вбивством ненародженої дитини, а відтак - злочином

Прихильники законів навпаки стверджують, що аборт є вбивством ненародженої дитини, а відтак - злочином, і що обмеження позитивно вплине на приріст населення.

Зокрема, губернатор Джорджії Браян Кемп після підписання закону висловився так: “Цей закон є дуже простим, але водночас дуже потужним: він декларує, що кожне життя є цінним і має значення, і що кожне життя вартує захисту. Я усвідомлюю, що його можуть оскаржити в суді. Але наша робота полягає в тому, аби робити те, що правильно, а не те, що просто. Ми маємо бути сильними й відважними, і ми не відступимо. Ми завжди будемо боротись за життя”.

Чи припускав він, що на відміну від інших штатів, ситуація у Джорджії вийде на інший рівень? До конфлікту долучився великий бізнес, вставши на захист прав жінок. З іншого боку, заяви кінокомпаній про бойкот штату можуть створити тиск на суддів і перешкодити незалежності судового процесу. Саму справу можуть розглядати до 10 місяців.

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