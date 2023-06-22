Актуально
- Голос Америки
США мали б вивести дипломатію на новий рівень і призначити спецпредставника для мирних переговорів – Майкл Макфол
Сполученим Штатам необхідно “розпочати дипломатичну потугу щодо України”, щоб допомогти Києву вести мирні переговори, відбудувати Україну та чинити економічний тиск на Росію з метою досягнення миру. США повинні загалом “брати більш активну участь у цій дипломатичній грі”. Свої рекомендації із посилення дипломатичного фронту США на сторінках газети Wall Street Journal висловив Майкл Макфол, професор Стенфордського університету, посол США в Росії (2012–2014) та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола).
- В першу чергу, Макфол рекомендує адміністрації Байдена призначити спеціального представника для мирних переговорів на китайський зразок.
“Прямо зараз нас переграють китайці, які призначили дипломата Лі Хуея представляти їх у цьому питанні”, – каже Макфол.
Водночас, за його словами, Китай насправді є заангажованою стороною, оскільки “має тісні зв’язки з чиновниками Кремля, що ставить під сумнів його нейтралітет як миротворця”.
Американський спецпредставник, пропонує Макфол, повинен не лише відстоювати позицію США у Європі, але й відвідати країни Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу, щоб пояснити, чому війна Росії є війною імперіалізму та колоніалізму, і як вона підриває міжнародну систему.
- По-друге, Байден повинен призначити нового посла або спеціального координатора з питань відновлення України. Такий посадовець, на думку Макфола, міг би зосередитися на спробах передачі арештованих активів російського Центробанку міжнародному фонду розвитку України. “Ця робота надто велика і занадто політична, щоб нею займалися існуючі агенції США”, - йдеться у публікації.
Молоді хлопці, які сьогодні залишають Росію, – це солдати, які завтра не будуть на полі бою в Україні.Майкл Макфол
- По-третє, Макфол наполягає на призначенні “де-факто посла до російської діаспори”. “Наші нинішні зусилля щодо допомоги росіянам, які емігрували, щоб уникнути підтримки війни Путіна, є недостатніми. Ми зацікавлені в національній безпеці, тож варто дати цим біженцям причини не повертатися додому. Молоді хлопці, які сьогодні залишають Росію, це солдати, які завтра не будуть на полі бою в Україні. З цією метою ми також повинні працювати над заохоченням більшої еміграції”.
Серед інших завдань, ця особа, за ідеєю Макфола, мала б допомагати “критикам Путіна, які живуть у вигнанні”, отримати робочі візи, розблокувати їхні банківські рахунки та підтримувати свою діяльність у ЗМІ чи громадянському суспільстві, “спрямовану на тих, хто все ще перебуває в Росії”.
Такі посади були створені в минулому для взаємодії з діаспорними громадами з Куби, Ірану та Венесуели, нагадує посол.
- Останнім пунктом у пропозиціях Макфола є призначення нового координатора санкцій та їх розширення для підтримки поточних і майбутніх українських контрнаступів.
Макфол відзначив американську допомогу Україні озброєнням, розвідувальними даними та навчанням, а також економічно. Та закликав “на той самий рівень вивести й американську дипломатію”.
Всі новини дня
“Результат – це вигнати росіян з України”, - сенатори США. Відео
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блументаль закликають визнати ядерну загрозу проти України загрозою для усіх країн НАТО. Відповідну резолюцію законодавці презентували сьогодні у Конгресі.
- Голос Америки
Російські дипломати повторюють брехню. Соромно – посол США в ОБСЄ Карпентер
Російським дипломатам, які “змушені повторювати брехню” Москви “має бути соромно”. Таку заяву зробив 22 червня посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Він також припустив, що, можливо, саме через сором російський посол не присутній більшість днів на засіданнях ОБСЄ.
Серед неправдивих наративів Москви посол США в ОБСЄ, зокрема, назвав російські заяви про “боротьбу проти мілітаризованого нацистського режиму” та “західного сатанізму” в Україні.
“Як загарбницька війна Росії проти України провалюється, так і її війна проти правди. Брехня Росії ніколи не змінить фактів, і з плином часу світ бачить це все ясніше”, – зазначив Карпентер.
Натомість Росії, наголосив він, доведеться “жити вічно з цією правдою” – про порушення нею Статуту ООН та Гельсінського заключного акту.
Філософія Кремля така: “Що моє, то моє, а що твоє – моє”.Майкл Карпентер
Карпентер наголосив, що РФ продовжує атакувати Україну ракетами, так само продовжує “атакувати правду”, а її зброєю є “дезінформація та брехня” з метою “виправдати невиправдане”, у тому числі, власні воєнні злочини та злочини проти людства.
Дипломат озвучив низку взаємосуперечливих фальшивих тверджень Росії, що постійно змінюються “у справжньому оруеллівському стилі”.
Зокрема, вигадане Росією твердження, ніби війна проти України є необхідною відповіддю на “передбачувані загрози з боку США і НАТО”. Карпентер назвав це нісенітницею та додав, що Москва планує продовжити цей “фарс”, запланувавши на 10 вересня фіктивні вибори на окупованих територіях України.
"Усі держави-учасниці [ООН та ОБСЄ, - ред.], включно з тими, які межують з Росією, добре усвідомлюють, я запевняю вас, усі в цій залі чудово усвідомлюють, що філософія Кремля така: “Що моє, то моє, а що твоє – моє”. Ми спостерігаємо це постійно протягом останніх кількох років”, – сказав Карпентер.
Сім’я українських біженців стала головними героями фільму голлівудського продюсера «Переміщені». Відео
Одна із перших сімей біженців до США – Ковальчуки – стала головними героями документального фільму Displaced – "Переміщені".
- Голос Америки
“Це божевілля” - конгресмен Тед Ліу, колишній військовий США, пристрасно закликав надати Україні ATACMS та зміцнити повітряні сили
Конгресмен Тед Ліу, колишній військовий ВПС США, під час виступу з трибуни Конгресу закликав надати Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS.
“Ми повинні надати українцям зброю, яка необхідна для перемоги. Чесно кажучи, це не має жодного сенсу: чому ми даємо їм HIMARS, але чомусь кажемо: «О, тут є якась червона межа, і ми не можемо дати їм цю систему», лише тому, що ця система сягає трохи далі. Звичайно, ми можемо це зробити і повинні. Нам треба це зробити”, - наголосив конгресмен Ліу перед голосуванням за проект резолюції у Комітеті із закордонних справ, що закликає адміністрацію президента США надати Україні достатню кількість ракет ATACMS.
“Я твердо вірю в мир і дипломатію. Я вважаю, що найшвидший спосіб досягти миру – це переконати Володимира Путіна, що він не зможе перемогти в Україні військовим шляхом. Поки він це не зрозуміє, він буде продовжувати війну в Україні”, - наголосив конгресмен від штату Каліфорнія, який прослужив в американському війську понад 25 років, з них чотири роки - на бойовій службі у Військово-повітряних силах США, зокрема, в Гуам та Іраку.
“Я чітко розумію, що у війні перемагає та сторона, яка робить вибір перемогти", - сказав законодавець.
"Мені дуже приємно, що зараз ми починаємо бачити, як країни НАТО ухвалюють рішення підтримати Україну, щоб вона могла перемогти. Недостатньо просто підтримати українців, щоб вони не програли. Якщо ми так будемо робити, є великий ризик, що ми програємо. Американська громадськість і наші союзники по НАТО не можуть продовжувати фінансувати Україну рік за роком, і рік за роком. Американська громадськість цього просто не витерпить. Тому ми повинні ухвалити рішення про перемогу”, - заявив американський законодавець. Відео з виступом у Конгресі офіс законодавця опублікував у мережі Twitter.
Тед Ліу привітав рішення адміністрації Джо Байдена дозволити тренувати українців на американських винищувачах F-16.
“Прослуживши у ВПС на бойовій службі, я вважаю, це божевілля - дивитися на сучасну війну і не визнати, що повітряні сили є критичними. Повітряні можливості є критичними. Я радий, що країни НАТО нарешті прийшли до цієї точки зору”, - зазначив член Палати представників від Демократичної партії.
Тед Ліу також наголосив, що в разі поразки України, Сполученим Штатам доведеться витратити значно більше грошей, ніж зараз виділяється на підтримку України. “Тому що на той момент нам треба буде витратити значно більше грошей на фінансування кожної країни НАТО, яка буде робити все можливе, щоб Росія не напала на них далі”, - сказав конгресмен-демократ Ліу.
Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу підтримав резолюцію про надання Україні ракет ATACAMS у середу, 21 червня і направив її на голосування у Палаті представників. Резолюція набуде чинності після того, як за її проголосують обидві палати Конгресу. Резолюція - не закон, вона не має обов'язкової сили до виконання, однак вона фіксує точку зору Конгресу США в цьому питанні.
Конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол - один із підписантів проекту резолюції, перед голосуванням наголосив: якщо США вирішили допомагати Україні, то “повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі”.
“Побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації конфлікту через використання ATACMS є помилковими. Україна зобов'язалася не використовувати ці ракети для ударів по території Росії. Велика Британія також вже відправляє в Україну ракети Storm Shadow, дальність яких є аналогічною як в ATACMS. Нам немає сенсу давати Україні допомогу в таких розмірах, щоб вони просто стікали кров’ю, але не перемогли. І це моя позиція від самого початку. Якщо ми збираємося їм допомагати, - ми повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі", - сказав Маккол.
Форум