США мали б вивести дипломатію на новий рівень і призначити спецпредставника для мирних переговорів – Майкл Макфол

Сполученим Штатам необхідно “розпочати дипломатичну потугу щодо України”, щоб допомогти Києву вести мирні переговори, відбудувати Україну та чинити економічний тиск на Росію з метою досягнення миру. США повинні загалом “брати більш активну участь у цій дипломатичній грі”. Свої рекомендації із посилення дипломатичного фронту США на сторінках газети Wall Street Journal висловив Майкл Макфол, професор Стенфордського університету, посол США в Росії (2012–2014) та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола).

В першу чергу, Макфол рекомендує адміністрації Байдена призначити спеціального представника для мирних переговорів на китайський зразок.

“Прямо зараз нас переграють китайці, які призначили дипломата Лі Хуея представляти їх у цьому питанні”, – каже Макфол.

Водночас, за його словами, Китай насправді є заангажованою стороною, оскільки “має тісні зв’язки з чиновниками Кремля, що ставить під сумнів його нейтралітет як миротворця”.

Американський спецпредставник, пропонує Макфол, повинен не лише відстоювати позицію США у Європі, але й відвідати країни Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу, щоб пояснити, чому війна Росії є війною імперіалізму та колоніалізму, і як вона підриває міжнародну систему.

По-друге, Байден повинен призначити нового посла або спеціального координатора з питань відновлення України. Такий посадовець, на думку Макфола, міг би зосередитися на спробах передачі арештованих активів російського Центробанку міжнародному фонду розвитку України. “Ця робота надто велика і занадто політична, щоб нею займалися існуючі агенції США”, - йдеться у публікації.

Молоді хлопці, які сьогодні залишають Росію, – це солдати, які завтра не будуть на полі бою в Україні.

По-третє, Макфол наполягає на призначенні “де-факто посла до російської діаспори”. “Наші нинішні зусилля щодо допомоги росіянам, які емігрували, щоб уникнути підтримки війни Путіна, є недостатніми. Ми зацікавлені в національній безпеці, тож варто дати цим біженцям причини не повертатися додому. Молоді хлопці, які сьогодні залишають Росію, це солдати, які завтра не будуть на полі бою в Україні. З цією метою ми також повинні працювати над заохоченням більшої еміграції”.

Серед інших завдань, ця особа, за ідеєю Макфола, мала б допомагати “критикам Путіна, які живуть у вигнанні”, отримати робочі візи, розблокувати їхні банківські рахунки та підтримувати свою діяльність у ЗМІ чи громадянському суспільстві, “спрямовану на тих, хто все ще перебуває в Росії”.

Такі посади були створені в минулому для взаємодії з діаспорними громадами з Куби, Ірану та Венесуели, нагадує посол.

Останнім пунктом у пропозиціях Макфола є призначення нового координатора санкцій та їх розширення для підтримки поточних і майбутніх українських контрнаступів.

Макфол відзначив американську допомогу Україні озброєнням, розвідувальними даними та навчанням, а також економічно. Та закликав “на той самий рівень вивести й американську дипломатію”.