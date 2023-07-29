США висловили Китаю занепокоєння, що деякі їхні компанії можуть надсилати в Росію технології для зброї

Ентоні Блінкен, державний секретар США, під час візиту до Австралії висловив сподівання, що Китай “зробить усе можливе”, щоб уникнути постачання до Росії технологій подвійного призначення – матеріалів, які можуть бути використані, у тому числі, для зброї. Із відповідним занепокоєнням Штати поділилися з Пекіном.

"У нас є занепокоєння щодо окремих організацій (в Китаї - ред.), які надають технології, технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які потім будуть використовуватися в Україні. Цим занепокоєнням ми поділилися з Пекіном, і сподіваємося, що вони зроблять усе можливе, щоб цього не сталося", - заявив Держсекретар США.

“Китай неодноразово запевняв нас, і не тільки нас, а й багато інших країн, що він не надає матеріальної летальної допомоги Росії для її використання проти України. І ми дуже серйозно ставимося до цих запевнень”, – цитує Блінкена агенція Reuters.

Держсекретар США, зокрема, озвучив занепокоєння щодо окремих китайських організацій, які надають Росії так звані технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які Росія використовує у своїй війні проти України.

Загалом США, як повідомляв Голос Америки , наполегливо намагаються обмежити військові потуги Росії шляхом запобігання її доступу до військових постачань, зокрема, через санкції. Так, останні санкції від США та партнерів були покликані позбавити Росію необхідних їй технологій і зірвати здатність військового виробництва в Росії поповнювати поставки.

Серед інших компаній, які США звинувачують в обході експортних обмежень та санкцій і постачанні компонентів для російської війни, під санкції потрапили компанії з ОАЕ та Росії.

Китай запевняв раніше, що "не надає і не буде надавати" зброю Росії, а у США заявляли, що цінують такий підхід і не бачать свідчень, які б суперечили цим заявам. США звернулись до Китаю з проханням пильнувати, щоб китайські компанії не передавали Росії технології, які вона може використати для війни в Україні, заявив Ентоні Блінкен під час брифінгу для преси в Пекіні минулого місяця .

Натомість цими днями видання Politico на основі аналізу митних даних Китаю оприлюднило публікацію, що Китай надає стільки військового спорядження Росії, що його достатньо для спорядження цілої армії.