Через пандемію щурі у США вийшли назовні і стали агресивнішими - дослідження

Через пандемію коронавірусу у США зросла видимість щурів, їхня поведінка часом незвична або агресивна.

Про це свідчить дослідження компанії із контролю гризунів “Оркін”, яка щороку складає звіт на основі кількості замовлень на оброблення приватних та комерційних приміщень від гризунів.

За їхніми даними, через закриття ресторанів та інших закладів громадського харчування, щурі не мають достатьо відходів, щоб вижити, і виходять назовні в пошуках інших джерел їжі.

Відтак, щурі з'явилися у районах, де їх раніше не спостерігалось, “вони цього року проявляють незвичайну або агресивну поведінку”, - розповідають фахівці.

“Житлові будинки пропонують ідеальне середовище для життя гризунів, і оселившись там, вони здатні розмножуватися швидко і у великих кількостях”, - зазначив етномолог компанії “Оркін” Бен Готтел.

Так місто Балтимор, яке раніше навіть не входило у десятку міст з найбільшими проблемами щурів, цього року опинилось на восьмому місці рейтингу “найбільш щурячих міст”.

При цьому, як відзначають експерти, п'ятірка міст із найбільшими проблемами щурів лишається незмінною вже кілька років: Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, місто Вашингтон, Сан-Франциско.

Присутність щурів стала настільки проблемною у США, що державна агенція Центри із контролю та запобігання хвороб оприлюднила спеціальні рекомендації для приватних садиб та комерційних організацій, як тримати мишей та щурів подалі.

Цьогорічний рейтинг “Найбільш щурячих міст” країни проводили на основі даних, зібраних від 1 вересня 2019 року до 31 серпня 2020 року в усіх штатах країни.

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