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США

Через пандемію щурі у США вийшли назовні і стали агресивнішими - дослідження

Щур у Нью-Йорку

Через пандемію коронавірусу у США зросла видимість щурів, їхня поведінка часом незвична або агресивна.

Про це свідчить дослідження компанії із контролю гризунів “Оркін”, яка щороку складає звіт на основі кількості замовлень на оброблення приватних та комерційних приміщень від гризунів.

За їхніми даними, через закриття ресторанів та інших закладів громадського харчування, щурі не мають достатьо відходів, щоб вижити, і виходять назовні в пошуках інших джерел їжі.

Відтак, щурі з'явилися у районах, де їх раніше не спостерігалось, “вони цього року проявляють незвичайну або агресивну поведінку”, - розповідають фахівці.

“Житлові будинки пропонують ідеальне середовище для життя гризунів, і оселившись там, вони здатні розмножуватися швидко і у великих кількостях”, - зазначив етномолог компанії “Оркін” Бен Готтел.

Так місто Балтимор, яке раніше навіть не входило у десятку міст з найбільшими проблемами щурів, цього року опинилось на восьмому місці рейтингу “найбільш щурячих міст”.

При цьому, як відзначають експерти, п'ятірка міст із найбільшими проблемами щурів лишається незмінною вже кілька років: Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, місто Вашингтон, Сан-Франциско.

Щур на платформі метро Тimes Square у Нью-Йорку
Щур на платформі метро Тimes Square у Нью-Йорку

Присутність щурів стала настільки проблемною у США, що державна агенція Центри із контролю та запобігання хвороб оприлюднила спеціальні рекомендації для приватних садиб та комерційних організацій, як тримати мишей та щурів подалі.

Цьогорічний рейтинг “Найбільш щурячих міст” країни проводили на основі даних, зібраних від 1 вересня 2019 року до 31 серпня 2020 року в усіх штатах країни.

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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