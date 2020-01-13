Щонайменше 12 людей загинуло через шторми у США

Шторми та торнадо, що вирували на півдні та середньому заході США призвели до загибелі 12 людей, повідомляє CBS News. Небезпечні погодні умови заторкнули регіон США з населенням у більш ніж 30 мільйонів.

Більше 1000 авіарейсів було скасовано.

В результаті штормів в американському штаті Алабама, без струму на вихідні залишилось 180 000 місцевих мешканців, повідомила енергокомпанія Alabama Power, що обслуговує штат. Компанії вдалось поновити енергопостачання до 116 000 користувачів на кінець вихідних.

Свої співчуття родинам та друзям загиблих в результаті штормів у США висловив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Дивіться також: ​Огляд головних новин у США за вихідні. Відео