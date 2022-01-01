У Каліфорнії - рекордні снігопади та дощі. На значній території штату оголошено надзвичайний стан

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом оголосив у четвер надзвичайний стан у 20 округах Каліфорнії, через рекордну кількість снігопадів та дощів, що спричинили збої в постачанні електроенергії а також викликали потоки сміття, повідомляє Офіс губернатора штату.

Серед округів, де оголосили надзвичайний стан - Аламеда, Амадор, Калаверас, Ельдорадо, Гумбольдт, Лейк, Лос-Анджелес, Марін, Монтерей, Напа, Невада, Оранж, Плейсер, Сакраменто, Сан-Бернардіно, Сан-Луїс, Обіспо, Сан-Матео, Санта-Крус, Сьєрра і Юба.

У Лос-Анджелесі, через штормові вітри перекрито кілька доріг і автомагістралей.

Пожежники врятували щонайменше 50 людей із наметового містечка у парку Leo Carrillo State Park у Малібу після того, як дощ спричинив потік каламутної води, а накопичення льоду та снігу змусили чиновників закрити частину району Grapevine в обох напрямках автостради.

Також туристи на головному залізничному вокзалі в центрі Лос-Анджелеса Юніон-Стейшн мусили долати перешкоди із води, що заповнила щонайменше один коридор в приміщенні.

Десятки тисяч мешканців гірського району Сьєрра-Невада через рекордний снігопад, постраждали від вимкнення електроенергії. Чиновники закликають жителів і гостей курортів залишатися якомога далі від гірських доріг.

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