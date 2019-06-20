Шторми приносять торнадо, повені та відключення електроенергії по США

У результаті потужних гроз загинула одна людина і понад 200 000 людей залишилися без електропостачання в південних Сполучених Штатах.

У Техасі, Алабамі та інших штатах попадали дерева та розірвали лінії електропередач і врізалися в будівлі. Повідомлялось про декілька торнадо.

У Міссісіпі 19-річний чоловік помер, коли дерево впало на його дім серед ночі.

Шторми почалися в середу вночі і продовжуватимуться в четвер, рухаючись до Північної та Південної Каролін і півдня Вірджинії.

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