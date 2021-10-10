Екс-президенту США Дональду Трампу відмовили в засекречуванні документів про штурм Капітолію 6 січня

Президент США Джо Байден уповноважив Національний архів країни передати першу партію документів про події 6 січня 2021 року спеціальному комітету Палати представників США.

Ідеться про штурм Капітолію, коли прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу, намагаючись перешкодити законодавцям офіційно затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, Байден відмовив колишньому президенту Трампу в спробі скористатися конституційним привілеєм, що дозволяє президенту США зберігати конфіденційність листування співробітників своєї адміністрації. Раніше Дональд Трамп намагався заблокувати доступ до документів через своїх адвокатів.

За підсумками штурму понад 600 осіб притягнули до кримінальної відповідальності.

Спеціальний комітет Конгресу з розслідування подій 6 січня погрожує притягнути до відповідальності ексрадника Трампа Стіва Беннона, який заявив про відмову свідчити.

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