Економіка США швидко зростає. Ураган "Гарві" може стати на користь ВВП - ЗМІ

Американська економіка зросла на 3% в другому кварталі 2017 року, що є найкращим показником з 2015. Гарна динаміка ВВП спирається на зростання споживчих витрат в США на автомобілі та інші товари тривалого користування, повідомляє АР з посиланням на дані Міністерства торгівлі США.

"Гарві", може мати негативний вплив на економіку в третьому кварталі, стверджують економісти, опитані CNBC, однак, він може мати певний позитивний вплив на економіку країни в довгостроковій перспективі через необхідність відбудовувати уражені райони Г’юстона, де було зруйновано нерухомості на 20-30 мільярдів доларів США, за оцінками економістів. Зростання цін на бензин, до якого призвела зупинка найбільшого нафтопереробного заводу в Техасі через ураган, може бути короткочасним і нафтопереробні заводи швидко поновлять роботу, пише CNBC на основі опитаних експертів.

Зростання ВВП США в другому кварталі випередило попередні оцінки економістів у 2,6% річних, прискорившись з 1,2% зростання ВВП в першому кварталі.

Під час президентської кампанії Дональд Трамп оголошував мету досягти стабільного зростання у 3 відсотки ВВП завдяки зменшенню оподаткування, спрощенню регулювання бізнесу та посилення торговельних угод.

Більшість цих реформаторських планів Трампа ще не були втілені і вимагають затвердження Конгресом.

Протягом останнього року президентської кампанії Трамп критикував адміністрацію Обами за досягнення тільки невеликого зростання.

«Вперше з кінця Великої рецесії в 2009 році, економіка не має значних факторів спротиву, - сказав головний економіст Moody's Analytics Занді в коментарі АР, - у нас було велике скорочення боргів після падіння цін на нерухомість, потім була криза європейського боргу, після якої було падіння глобальних цін на енергетику та інші ціни, на сировинні товари, потім китайська економіка гальмувала».

Дивіться також: Північна Корея запустила ракету, яка пролетіла над Японією: реакція світу