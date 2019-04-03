Трамп схвально відгукнувся про НАТО і висловив сподівання на співпрацю з Росією

Президент США Дональд Трамп виявив більшу, ніж раніше, прихильність до НАТО і позитивно оцінив діяльність Альянсу, під час зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом, що відбулась у вівторок у Вашингтоні.

"Було досягнуто надзвичайного прогресу, - заявив Трамп про зусилля з більш рівномірного розподілу витрат на Альянс між його членами, однак зауважив, - Німеччина, справді, не сплачує справедливу частку".

Під час зустрічі в Білому домі, Трамп похвалив Столтенберґа за чудове керівництво НАТО. "Ми добре спілкуємося", - сказав президент США.

Президент Трамп також відзначив свою роль в реформі Альянсу, який він раніше називав "застарілим".

"Як ви знаєте, коли я прийшов, він не був таким гарним і зараз вони наздоганяють", - сказав президент США про поступ країн-членів НАТО у збільшенні видатків на оборону.

Столтенберґ привітав президента за "потужне лідерство з питання розподілу тягаря" і додав: "Ми підвищили зусилля з боротьби проти тероризму і більше інвестуємо".

Сподіваюсь, що це не буде загрозою для безпеки. Гадаю, ми добре спілкуватимемось з Росією

Відповідаючи на питання журналіста стосовно Росії, Трамп висловив сподівання, що Росія не буде становити загрозу для безпеки.

"Сподіваюсь, що це не буде загрозою для безпеки. Гадаю, ми добре спілкуватимемось з Росією", - відповів Трамп.

Столтенберґ під час зустрічі в Білому домі наголосив, що Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF) і відзначив, що "країни-члени НАТО рішуче підтримують позицію США з цього питання".

Цього тижня НАТО відзначає 70 років із дня створення Альянсу. Урочистості відбуваються в Вашингтоні. Однак, щоб уникнути різких заяв президента Трампа, рівень представництва країн було знижено до рівня міністрів закордонних справ.

Членство в НАТО "залишається невід'ємною частиною безпекової стратегії США", - заявив високопосадовець Державного департаменту перед зустріччю.

НАТО адаптується до нових викликів, вважають аналітики у Вашингтоні. "НАТО адаптується і союзники витрачають більше на оборону. Гадаю, ця адміністрація все більше розуміє, наскільки важливим є НАТО для деяких загроз, що постають, включаючи Китай", - говорить Мар Сімаковські з аналітичного центру Atlantic Council.

Аналітик Brooking Institution Робер Каган вважає, що критичне ставлення Трампа до НАТО може призвести до хаосу в Європі.

"Вважаю, Європа сьогодні - це бомба, що не вибухнула, її детонатор цілий і працюючий, вибухівка ще діє", - пише Каган в статті для видання Foreign Affairs.

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