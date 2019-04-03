Трамп схвально відгукнувся про НАТО і висловив сподівання на співпрацю з Росією

Президент США Дональд Трамп виявив більшу, ніж раніше, прихильність до НАТО і позитивно оцінив діяльність Альянсу, під час зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом, що відбулась у вівторок у Вашингтоні.
"Було досягнуто надзвичайного прогресу, - заявив Трамп про зусилля з більш рівномірного розподілу витрат на Альянс між його членами, однак зауважив, - Німеччина, справді, не сплачує справедливу частку".
Під час зустрічі в Білому домі, Трамп похвалив Столтенберґа за чудове керівництво НАТО. "Ми добре спілкуємося", - сказав президент США.
Президент Трамп також відзначив свою роль в реформі Альянсу, який він раніше називав "застарілим".
"Як ви знаєте, коли я прийшов, він не був таким гарним і зараз вони наздоганяють", - сказав президент США про поступ країн-членів НАТО у збільшенні видатків на оборону.
Столтенберґ привітав президента за "потужне лідерство з питання розподілу тягаря" і додав: "Ми підвищили зусилля з боротьби проти тероризму і більше інвестуємо".
Сподіваюсь, що це не буде загрозою для безпеки. Гадаю, ми добре спілкуватимемось з РосієюПрезидент Трамп так відповів на питання журналіста стосовно політики НАТО щодо Росії
Відповідаючи на питання журналіста стосовно Росії, Трамп висловив сподівання, що Росія не буде становити загрозу для безпеки.
"Сподіваюсь, що це не буде загрозою для безпеки. Гадаю, ми добре спілкуватимемось з Росією", - відповів Трамп.
Столтенберґ під час зустрічі в Білому домі наголосив, що Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF) і відзначив, що "країни-члени НАТО рішуче підтримують позицію США з цього питання".
Цього тижня НАТО відзначає 70 років із дня створення Альянсу. Урочистості відбуваються в Вашингтоні. Однак, щоб уникнути різких заяв президента Трампа, рівень представництва країн було знижено до рівня міністрів закордонних справ.
Членство в НАТО "залишається невід'ємною частиною безпекової стратегії США", - заявив високопосадовець Державного департаменту перед зустріччю.
НАТО адаптується до нових викликів, вважають аналітики у Вашингтоні. "НАТО адаптується і союзники витрачають більше на оборону. Гадаю, ця адміністрація все більше розуміє, наскільки важливим є НАТО для деяких загроз, що постають, включаючи Китай", - говорить Мар Сімаковські з аналітичного центру Atlantic Council.
Аналітик Brooking Institution Робер Каган вважає, що критичне ставлення Трампа до НАТО може призвести до хаосу в Європі.
"Вважаю, Європа сьогодні - це бомба, що не вибухнула, її детонатор цілий і працюючий, вибухівка ще діє", - пише Каган в статті для видання Foreign Affairs.
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