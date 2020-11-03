Як уживається сім’я з різними політичними поглядами у США

Члени американсько-української сім'ї Ємець, що живе у Лос-Анджелесі, дотримуються різних політичних поглядів. Чоловік, Юрій, підтримує чинного президента, натомість його дружина і син за Джо Байдена. Тож за столом у родині виникають гарячі дебати.



Єлизавета порається на кухні, готує пізній сніданок. У той час, її чоловік Юрій на подвір'ї підрізає листя авокадо. Їхній п’ятнадцятирічний син Роман у своїй кімнаті – робить домашнє завдання.

Де-не-де з'являється ще й інший «член сім'ї» — жвава собачка Саша



55 річний Юрій Ємець називає себе консерватором. Українець за походженням, він народився у США, займається бізнесом з вирощування горіхів.



“Я підтримую Трампа. Інші члени моєї родини в цьому домі не підтримують його. Тому я в меншості. Ми мали дуже цікаві дискусії. Трамп більш консервативний в загальному, він не хоче збільшувати податки так як Байден”, - розповідає Юрій Ємець.



Єлизавета ж так не думає. Жінка народилась в Канаді, коли їй було 24 переїхала до США. Каже, ще ніколи не бачила Америку в такому поганому стані.



- Країна поділена, я ніколи тут не бачила таких сварок і такої злості. Я не люблю Трампа. Мене виховували не як республіканку чи демократку, треба вибрати гідну особу. Зараз Трамп - це смертельна зброя для нас.

- Чи ви сваритесь з чоловіком через політику?

- Хаха…. ніколи по-справжньому, ми маємо серйозні дискусії, - каже Єлизавета Ємець, прихильниця Байдена

- О, так, інколи ми голосно сваримось, - каже натомість Юрій Ємець



Роман Ємець вважає себе американцем, українцем і канадцем, а ще прихильником Демократичної партії. Каже, вчитися йому подобається, а найбільше — шкільний політичний клуб. Саме Роман найчастіше дебатує з батьком і переконує аби той голосував за Байдена.



“Я погоджуюсь з політикою Байдена щодо глобального потепління й у тому, що кліматичні зміни є справжньою проблемою; і те що він керується наукою, не як президент Трамп, який не вірить в науку і штовхає нас у світ, якого тут в майбутньому не буде”, - розповідає Роман.



“Моєму сину 15, і він знає все, звісно, і я не знаю нічого.... Він хоче вчити свого батька... Росія залякувала всіх на міжнародній арені довгий час, сотні років і мені подобається, що саме Трамп дав летальну зброю Україні”, - заперечує Юрій Ємець



Сім'я збирається на кухні. У їх родині — це не лише місце, де можна смачно поїсти, але й обговорити новини.

Юрій: Подивіться що творилось в Портленді, губернатор нічого не робив і Трамп надіслав федеральні сили.

Роман: Ага, в тому то і справа. Навіть під час мирних протестів вони порушували першу поправку до Конституції, Білль про права. Хіба Америка це не про свободу і так далі? Національна гвардія заарештувала групу мирних демонстрантів, затягнула їх у фургони, яка країна це? Диктаторська чи вільних людей?

Юрій: Ти можеш послухати, чи будеш мене перебивати.

Єлизавета: Трамп витягнув найгірше з цієї країни. Люди не відчувають, що можуть говорити.



Дебати стали гарячими, навіть енергійна Саша притихла під столом. Здається дзвінок телефону приніс полегшення і родина змінює тему. В кінці сніданку усі дружньо прибирають зі столу. Юрій і Єлизавета обіймаються



Попри те що, 3 листопада Юрій та Єлизавета голосуватимуть за різних кандидатів, сім'я Ємець зберігає гідність і проявляє любов.

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