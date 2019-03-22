Cкільки платили Голлівудські зірки, аби влаштувати своїх дітей у престижні університети. Відео

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Федеральні слідчі виявили схему, за якою відомі та багаті платили хабарі за влаштування їх дітей до найпрестижніших навчальних закладів країни.



Прокуратура висунула обвинувачення п’ятдесятьом особам, замішаним у махінаціях. Поміж причетних до скандалу адміністратори та спортивні тренери відомих університетів, зірки Голівуду.