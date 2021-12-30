Через "Омікрон" у США та багатьох столицях світу скасовують новорічні святкування

Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" влада низки американських міст оголосила про скасування велелюдних новорічних святкувань.

В Лос-Анджелесі скасовані одразу кілька масових святкових заходів, зокрема, урочистий відлік до Нового року в Гранд-парку, який натомість транслюватиметься онлайн.

Для уникнення скупчень людей влада Сан-Франциско вирішила не проводити феєрверк.

Жителям Сієтла заборонено відвідувати феєрверк, що запускається із будівлі Space Needle. Натомість, люди можуть дивитися за дійством онлайн чи по телебаченню.

А от у Нью-Йорку традиційне відзначення Нового року на Таймз-Сквер не скасовують. Утім, масштаби урочистостей буде зменшено: відвідувачам вечірок доведеться мати документи про повну вакцинацію, носити маски та дотримуватися заходів соціальної дистанції, повідомляє The New York Times.

Через поширення "Омікрону" новорічні святкування скасовують також у низці столиць світу.

Минулого тижня мер Лондона Садік Хан оголосив, що новорічний захід на Трафальгарській площі скасовано. "Безпека лондонців має бути на першому місці", - пояснив міський голова.

Париж скасував святкування із запланованим великим феєрверком над Єлисейськими полями. Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс також сказав, що будуть заборонені великі приватні вечірки.

В Римі, а також у Венеції, заборонені масові заходи просто неба, а нічні клуби будуть закриті протягом всього січня.

Щорічну новорічну вечірку в Берліні біля Бранденбурзьких воріт не скасовуватимуть, щоправда, проведуть її без відвідувачів. Виступи транслюватимуть у прямому ефірі. Канцлер Олаф Шольц також оголосив, що із 28 грудня масові зібрання будуть обмежені до 10 осіб.

Токіо, де щороку до пандемії проходило одне з найбільших святкувань Нового року у світі, як і торік, заходів не проводитиме.

У Нью-Делі заборонено будь-які соціальні, політичні та культурні зібрання, а ресторани та бари можуть бути заповнені лише на половину від звичайного режиму.

У Бангкоці скасовані не лише новорічні святкування, а й традиційні для країні масові молитви та церемонії.

В Україні святкування Нового року та Різдва не скасовані. Головні заходи країни заплановані біля головної ялинки на Софійській площі Києва, на Володимирському проїзді та Контрактовій площі.

Дивіться також: Смерть Галини Гатчінс: Хто нестиме відповідальність? Відео